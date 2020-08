La mayor tienda ilegal de la Dark Web lleva caída 3 días consecutivos

Si te has pasado por la Dark Web en algún momento (algo que esperemos que no hayas hecho) conocerás el Empire Market, el mayor portal de compraventa de productos ilegales de la Dark Web. Un sitio que, como es obvio, es totalmente ilegal y es uno de los sitios más prolíficos para comprar todo tipo de bienes ilegales. Para fortuna de las autoridades, el sitio web lleva días caído.

Según podemos leer en Bloomberg, el Empire Market lleva aproximadamente 3 días caída. No es posible acceder a la web y mucho menos llevar a cabo transacciones. Se desconoce exactamente el motivo, pero se barajan algunas teorías que no son en absoluto descabelladas. Y es que esto, por muy loco que pueda parecer, es algo ciertamente habitual.

La más obvia es que Empire Market haya sido dada de baja por las autoridades, en cuyo caso la policía y otros agentes podrían haber accedido a la web y acabar con ella, bien apagando sus servidores o bien deteniendo a los responsables. Pero como veremos a continuación, esta es solo una de varias posibilidades.

La Dark Web recibe un duro golpe

Ilustración de la Dark Web.

Hemos de insistir en que actualmente no hay una causa específica y confirmada que justifique la caída de Empire Market, por lo que se barajan varias posibilidades para nada confirmadas. Una posibilidad es que este sitio se haya caído por la misma naturaleza de la Dark Web; tanto esta como la Deep Web (que no son lo mismo, por cierto) son webs muy inestables, con numerosos fallos y problemas al no tener el respaldo ni el soporte de una empresa legal a sus espaldas.

Por lo tanto, es posible que el problema sea tan simple como que la web haya sufrido un error que la ha dejado inoperativa. Quizás incluso ha sido obra de otros usuarios; las autoridades podrían haber dejado inoperativa la web mientras la intervienen o, en su defecto, páginas de la competencia podrían haber atacado Empire Market.

Lo más lógico sería pensar en el primer escenario: el de las autoridades tirando el sitio abajo. Esta es una posibilidad algo incierta, ya que en ese caso la web tendría un aviso policial; algo similar a lo que ocurrió hace años con el famoso caso Megaupload.

No se sabe absolutamente nada

Hacker geralt | Pixabay Omicrono

El problema de la caída de Empire Market es que la naturaleza de la misma no da indicativos de lo que podría haber pasado. De hecho, se habla incluso de uan estafa de criptomoneda; los proveedores depositan cantidades de criptomonedas controladas a los clientes para que estos no se sientan engañados, y una vez se ha obtenido suficiente peculio por las transacciones, huir con el dinero.

No será hasta pasados los días que descubramos al fin qué ocurre. Quizás nos encontramos con el esperado aviso de la policía, en cuyo caso sería un grandísimo golpe para la Dark Web. O quizás en unos días la web vuelve a ser operativa. Sin embargo, esto no evitará que otros portales similares sucedan a Empire Market tarde o temprano.