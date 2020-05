Cómo saber si te alejas más de 1 km de casa y hasta dónde llega tu municipio

La desescalada del estado de alarma que ha decretado el Gobierno ya empieza a tomar forma. Una de sus primeras medidas, tal y como ya vimos en OMICRONO, es la limitación de 1 kilómetro para realizar paseos con los niños durante una hora. Y aunque con Google Maps podemos delimitar esta distancia, sería ideal que pudiéramos saber a ciencia cierta si nos estamos pasando del rango.

¿Cómo saber si te alejas de ese kilómetro de distancia? Existen trucos para smartphone que te pueden ayudar a avisarte si nos estamos pasando de esa distancia, por mucho que la hayamos medido previamente. Existen métodos para crear alertas en nuestro dispositivo que nos avisarán si nos pasamos de distancia.

Y sí, se puede hacer tanto en Android como en iOS. La diferencia está en que en el caso de iOS podremos usar las apps nativas de Apple, mientras que en el caso de Android tendremos que usar apps de terceros. Aún con todo, estas son muy sencillitas.

Crea una alerta en tu iPhone

Recordatorios en iPadOS. Manuel Fernández Omicrono

Afortunadamente en iOS (¡y en iPadOS!) tenemos herramientas nativas para hacer este "truco". Tan solo necesitamos la app de Recordatorios en nuestro iPhone, y realizar estos pasos:

Abre la app Recordatorios, y entra en la sección Hoy.

Toca en Nuevo Recordatorio, da igual el nombre que le pongas.

da igual el nombre que le pongas. Una vez puesto el nombre, pulsa sobre el icono de información que está a la derecha del mismo y activa Avísame en un lugar y entra en la sección Ubicación.

y entra en la sección Ubicación. Si estás en casa, pulsa Ubicación actual. Si no es así, puedes poner la dirección que quieras en el mapa integrado.

Si no es así, puedes poner la dirección que quieras en el mapa integrado. Arrastra el extremo del círculo del mapa inferior hasta que ponga 1 kilómetro.

Selecciona la pestaña Al Salir y dale a Ok en la sección anterior.

Con este sencillo truco, una vez llegues a ese límite del mapa tu iPhone te avisará, recordándote que no puedes pasar por esa zona. Podemos poner incluso un radio menor si así lo queremos para asegurarnos de no quebrantar la ley.

Crea una alerta en tu Android

Android como tal no tiene una app nativa que nos pueda ayudar en este sentido. No obstante, tenemos una tienda repleta de aplicaciones a nuestra disposición, como Wake Me There. Esencialmente, esta app nos permitirá establecer alertas de ubicación en nuestro dispositivo Android.

Mapa de perímetro en Wake Me There. Manuel Fernández Omicrono

En la app, tendremos que darle al icono del GPS con el símbolo "+".

Pulsa sobre tu ubicación actual, aunque también puedes introducir la dirección de forma manual.

En la parte inferior de la app, con el deslizador establece un radio de 1 kilómetro.

Es importante que selecciones el botón de abajo en "Al salir", ya que por defecto viene "Al entrar".

ya que por defecto viene "Al entrar". Selecciona el tipo de alarma que quieras, con un tono, vibración, volumen, etcétera.

Una vez hagamos esto, la app funcionará en segundo plano comprobando nuestra ubicación cada cierto tiempo (podemos establecer los periodos de tiempo dentro de la app para que no nos gaste demasiada batería). Si superamos el kilómetro de distancia, la alarma comenzará a sonar. Detalle importante; una vez salte, tendremos que volver a activar la alarma, por lo que acuérdate de activarla de nuevo si te salta. La app es gratuita en Google Play.