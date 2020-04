Cómo crear un vídeo fácil: así es lo último de YouTube

Nos reímos mucho de algunos vídeos promocionales hechos por pequeñas empresas que más que anunciar algo dan vergüenza ajena. Pero nos olvidamos que crear un vídeo fácil y divertido de consumir no es sencillo, y que no todo el mundo tiene ni los conocimientos ni los recursos para crear un metraje publicitario decente.

Por eso YouTube está lanzando hoy una pequeña herramienta DIY (Do It Yourself) dirigida a estas pequeñas empresas que no tienen dichos recursos para crear los vídeos. El editor llamado "Video Builder" pretende ser una herramienta para la publicación de vídeos sin coste alguno.

Porque esa es la mejor baza de esta herramienta: es totalmente gratis y accesible para todas las empresas que lo requieran. Desde luego no hablamos de ningún editor de vídeo especialmente elaborado, sino uno sencillo con el que crear un vídeo mínimamente presentable al público.

El editor de YouTube para empresas

Este software ha estado en pruebas en un pequeño grupo de clientes durante meses, y ahora sale a la luz debido a la pandemia del COVID-19 que está probocando que los montajes de vídeo a la intemperie ahora mismo sean imposibles.

"Video Builder" YouTube TechCrunch

Así lo justifica Ali Miller, director de gestión de producto en Anuncios de YouTube: "Creemos que Video Builder puede ayudar a als empresas de todos los tamaños que necesitan vídeos rápidos, especialmente ahora, cuando hemos escuchado de muchas empresas que necesitan actualizar sus mensajes a los clientes de manera rápida y fácil".

Google no pone muchas pegas a la hora de abrir este editro de vídeo, ya que solo pide una cuenta de Google que se pueda usar en los servicios como Gmail y YouTube. En caso de no tener uno, la empresa podrá vincular su dirección de correo electrónico a una cuenta de Google externa. Eso sí, para guardar y publicar el vídeo, la empresa necesitará un canal de YouTube.

Con el editor, aún en beta, podremos animar logotipos, imágenes, texto y fotos. Se podrá configurar el audio desde la biblioteca de audio gratuita de YouTube y además habrá una preselección de diseños en función de los mensajes y objetivos que quiera transmitir la empresa. Se podrán personalizar los colores, fuentes y fondos de forma rápida para generar un vídeo de 6 o 15 segundos.

Si queremos que el vídeo no aparezca publicado a todos sino que aparezca elistado en el canal de YouTube, podremos incluir el metraje en un listado especial para uso interno de los miembros del canal. El vídeo además tiene un uso libre; se podrá usar en otros sitios web, compartirse en redes sociales, y se podrá publicar en Google Ads.

YouTube en un portátil. @nordwood en Unsplash Omicrono

Para acceder a la herramienta tendremos que inscribirnos aquí y los clientes que hagan uso de él podrán usarla vía escritorio, después de ganar acceso beta. Por ahora solo podremos usarla en inglés, pero los vídeos que creemos podrán estar en cualquier idioma. Presumiblemente YouTube otorgará esta herramienta a todos los usuarios, traduciendo el editor a otros idiomas.