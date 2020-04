Apple cambiará la aplicación del tiempo del iPhone: compra la desarrolladora Dark Sky

Apple busca mejorar su aplicación del tiempo. Sí, esa que usamos en nuestro iPhone todos los días. Tim Cook ha sacado la billetera y ha comprado la popular aplicación del tiempo Dark Sky, usada por muchos usuarios y cuya API se usaba en otras tantas apps. Pero con la compra han venido ciertas consecuencias que pueden no gustar a algunos.

La compra de Dark Sky ha provocado que se acabe con la API de la app, y que además deje Android y Wear OS. La aplicación dejará las plataformas en julio de este mismo año, y 4 años más tarde desde su llegada a Android los creadores han anunciado que su compra provocará la salida de la app de la Google Play Store.

Su app en iOS se mantendrá, por supuesto. Pero la API para terceros también dejará de funcionar, concretamente, a finales de 2021. No se admitirán nuevas suscripciones para apps de terceros y su marcha afectará a apps como Carrot Weather, las extensiones climáticas de Google Chrome, DuckDuck Go, Microsoft, Runkeeper, etcétera.

Dark Sky comprada por Apple

Tim Cook, durante la presentación del iPhone 11 en California. Efe

La app de iOS se mantendrá, pero Apple seguramente tenga planes de hacerla nativa en iOS sustituyendo la app actual en un futuro. Esto, por supuesto, implicará el borrado de la app. Y no es para menos; la aplicación del tiempo nativa de iOS lleva sin recibir cambios relevantes desde iOS 7, momento en el cuál funcionaba con Yahoo Weather antes de cambiar a The Weather Channel.

Pero, ¿qué tenía dicha app para que Apple haya querído comprarla? La gran baza de Dark Sky eran sus previsiones del tiempo hiiperlocales. La app podía predecir cambios drásticos en el clima prácticamente a cada minuto, manteniendo informados a los usuarios de forma constante. Una característica que sin lugar a dudas se integrará en la nueva app del tiempo de iOS.

Mientras que Dark Sky era de pago en iOS, en Android era gratis pero con compras integradas in-app. La app se ha actualizado mostrando una ventana de aviso que advierte que a partir del 1 de julio los suscriptores y usuarios actuales no podrán usar la app. Los suscriptores pendientes tendrán un reembolso disponible. La versión web también dejará de funcionar.

No se indica cuánto ha pagado Apple por la app, y no se ha especificado qué planea hacer Cupertino con la misma. No obstante, tal y como nos ha enseñado el tiempo, lo más probable es que esta pase a ser la app nativa del tiempo y que la que tenemos ahora de un buen salto en calidad (que falta le hace).