Cómo Tinder está siendo usada para saltarse la censura china en Wuhan por el coronavirus

El coronavirus ocupa todos los titulares de la prensa y los "trending topics" de las redes sociales. La demanda por saberlo todo de la enfermedad y lo que se está haciendo para luchar contra ella está en sus niveles más altos.

En esas circunstancias, mucha gente opta por esquivar los canales oficiales, buscando lo que consideran "la verdad". Es un arma de doble filo, porque también está motivando la distribución de bulos relacionados con el COVID-19, algunos de ellos muy peligrosos para nuestra salud.

Tal vez el mejor ejemplo lo tenemos en un reciente reportaje de BuzzFeed News, en el que revelan cómo Tinder está siendo usada para buscar la "verdad" sobre la situación en Wuhan, la ciudad china en la que se detectó el brote inicial del coronavirus.

¿Tiene Tinder la "verdad" del coronavirus?

Wuhan es una ciudad bajo cuarentena, y el gobierno chino ha tomado grandes medidas no solo para que no puedan entrar y salir personas, sino también información. La máquina de censura china echa humo, con la monitorización de términos relacionados con la enfermedad; oficialmente es para evitar la distribución de las mencionadas noticias falsas, pero también encaja con la política de control de la información que el gobierno tiene sobre su parte de Internet.

Hay quienes encuentran maneras de saltarse este bloqueo, sin embargo; y algunos métodos parecen funcionar precisamente porque a nadie se le ocurriría pensar que pueden servir para eso.

Usuario de Tinder, supuestamente de Wuhan, admite ansiedad por la situación MediaVSReality

Ese es el caso de Tinder, la famosa app de citas que nos permite encontrar a nuestra próxima pareja deslizando hacia un lado en nuestro móvil. Aunque Tinder está prohibida en China, aparentemente hay maneras de seguir usándola.

Los usuarios han descubierto que si cambian su localización a Wuhan, China, pueden encontrarse con residentes de la ciudad. Es el objetivo de blogs como MediaVSReality, que usa Tinder para realizar entrevistas con estas personas.

¿Es de fiar?

Con Tinder, podría ser posible saber algo más de la situación en Wuhan; los testimonios recogidos son muy variados, y curiosamente no se diferencian mucho de los que podríamos encontrar en otros países. Hay algunos ansiosos por la situación, por no tener transporte y tener que permanecer en sus casas; pero también hay sitio para el humor y algunos testimonios hablan de que no falta comida ni agua.

No faltan las risas, pese a la situación MediaVSReality

Por supuesto, es difícil saber con seguridad si estos usuarios realmente son de Wuhan. Sólo porque la localización de la app lo diga, no significa que sea verdad; ese es un dato que se puede modificar con los conocimientos adecuados. Al final, estas confiando en que el usuario está donde dice estar.

Es por eso que hay que coger estos testimonios con escepticismo, aunque no deja de ser un ejemplo curioso de cómo una app con una función muy concreta (encontrar pareja) puede ser usada para un motivo completamente diferente.