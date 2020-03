El próximo Apple Watch podría monitorear el nivel de oxígeno en sangre

El futuro Apple Watch Series 6 o, incluso, una futura actualización en los Apple Watch Series 5 podría permitir al reloj de Cupertino medir niveles de oxígeno en sangre. Así se ha descubierto en fragmentos de código recientemente descubiertos, supuestamente, en iOS 14.

El que se haya encontrado esta función en el código de iOS 14 sugiere que el Apple Watch Series 5 mejorará el ECG y podrá detectar estos niveles de oxígeno en sangre. Por otra parte, podría ser más probable encontrarnos con esta característica en el próximo Apple Watch, como una de sus novedades bandera. Estos fragmentos han sido recuperados por 9to5Mac.

Concretamente pple estaría desarrollando nuevas funciones de salud para el Apple Watch; además de la detección de oxígeno en sangre también se mejoraría el electrocardiograma integrado en el Apple Watch Series 5 y el del futurible Apple Watch 6, presumiblemente.

Descubierto en el codigo de iOS 14

Apple Watch @danicanibano en Unsplash

El sensor de oxigenación tendrá un funcionaamiento muy parecido al que hace el ECG cuando nos visa de un ritmo cardíaco elevado. El monitoreo, en teoría, será constante que nos avisará en caso de que el porcentaje sea menor al que se considera dentro de lo saludable. Esta es una característica que ya se ha ido añadiendo a los productos de otras firmas, como Fitbit.

El ECG se introdujo en el Apple Watch Series 4, llegando con el componente conductor integrado dentro de la corona digital. No obstante, tiene una limitación; cuando el ritmo cardíaco ronda o supera los 120 latidos la medición no es del todo precisa, y en caso de necesitar notificaciones de salud, puede que no la recibamos. Lo que lleva a pensar que esta será una actualización de software con la llegada de watchOS 7 para eliminar esta limitación.

¿Watch Series 6 a la vista?

Pero también hay motivos para pensar que esta característica llegará con un futurible Apple Watch Series 6. No sería raro que Apple se guardase la medición de oxigenación en sangre para este reloj como motivo de compra (o para incentivar la presentación) y así diferenciarse todavía más del Apple Watch Series 5 diferenciándose así de su predecesor.

Sea como fuere, todo parece indicar que de una u otra forma la medición de oxígeno en sangre llegará, ya sea con la presentación de un Watch Series 6 o en otoño, con la presentación de watchOS 7 en la WWDC de Apple, su conferencia de desarrolladores destinada a novedades de software.