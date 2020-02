Adiós a los anuncios molestos en tu móvil: Android quiere ponerle remedio

Las aplicaciones de Android suelen tener varios problemas respecto a las de iOS; estas pueden estar cargadas de malware, pueden robar datos y suplantar otras apps. Pero también tienen un problema adicional: la publicidad. Seguro que más de una vez te has encontrado con apps Android que abusan de la publicidad, ofreciendo anuncios molestos en cantidades ingentes.

Google se está hartando de este detalle y ha anunciado que ha acabado con al menos 600 aplicaciones que cometían estos abusos. En un momento en el que las apps que cometen fraudes publicitarios y abusan de publicidad intrusiva, Google ha echado mano de su fuerza y ha baneado a los desarrolladores de estas apps de sus redes publicitarias.

Porque este es un gran dilema de Android y del ecosistema de apps actual: el "freemium". La publicidad es algo que ya es norma en las apps ya que ayuda a pagar facturas, pero en ocasiones desarrolladores la usan para realizar prácticas no demasiado amigables.

Adiós a los anuncios molestos

Google.

Los anuncios molestos que Google trata en su anuncio se definen como anuncios disruptivos. Estos, según Google, aparecen sin que el usuario lo quiera, mientras que este está haciendo tareas diversas. Los anuncios disruptivos impiden que el usuario pueda seguir usando el teléfono o tablet o en su defecto dificulta su uso. Los anuncios más clásicos son los que ocupan la pantalla entera, aparecen en la pantalla de bloqueo o que aparecen en otras apps, como en el navegador.

Otro tipo de anuncios que Google explica son los intersticiales. Los anuncios que aparecen en pantalla completa y que debes cerrar pulsando ese horrible botón de "continuar". Suelen usarse para generar recompensas en videojuegos, y Google tiene uans reglas específicas sobre cómo deben usarse. No se pueden usar, por ejemplo, cuando se entra o sale de una app o si aparecen con demasiada asiduidad.

La firma de Mountain View tiene un equipo especializado para detectar a los desarolladores tras estas apps, intentando colar publicidad de forma fraudulenta. Con la ayuda de este equipo y las nuevas tecnologías de Google, la firma ha acabado con 600 apps de esta índole en la Google Play Store.

Una buena noticia, sin duda, pero que no deja de ser toda una minucia; en la Google Play Store existen cientos de miles de apps, y se generan más cada día. Pero estos son buenos pasos, ya que demuestran que Google tiene este problema en cuenta y se esfuerza aunque sea un poco en ofrecer una mejor experiencia para los usuariso Android. Como cuentan nuestros compañeros de El Androide Libre, existen apps maliciosas extremadamente populares que hay que erradicar.

Via | The Next Web

Origen | Google