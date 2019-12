No te quedes sin WhatsApp en 2020: los móviles que no serán compatibles

Cuando Facebook anunció que WhatsApp dejaría de ser compatible en diversas versiones de sistemas operativos móviles, muchos se echaron las manos a la cabeza. No es para menos; es la app de mensajería más usada en todo el mundo y perder su soporte implica estar prácticamente aislado.

Pero, ¿qué móviles quedarán fuera de la lista de dispositivos compatibles? Tenemos una buena noticia para ti: es más que probable que te salves de este abandono, ya que atañe a dispositivos ya obsoletos con versiones de sistema operativo también obsoletas. Y es que Facebook no se puede permitir darle soporte a una lista de dispositivos que ya casi nadie utiliza.

Pero si por el contrario tienes un teléfono muy antiguo y temes quedarte sin WhatsApp en 2020, no te preocupes. Recopilamos los dispositivos móviles que se quedan fuera de la compatibilidad con WhatsApp, y te aconsejamos qué hacer para evitarlo.

Teléfonos que dejan de ser compatibles con WhatsApp: descubre si estás afectado

Realmente WhatsApp no le dice que no a dispositivos concretos, sino a sistemas operativos. Es decir, no dejará de ser compatible en marcas o teléfonos específicos, sino dejará de serlo con teléfonos que no cumplan un mínimo de requisitos basados en sus sistemas. Si tu móvil corre los sistemas de esta lista o inferiores, sentimos decirte que en 2020 no podrá ejecutar WhatsApp.

Windows Phone (todas las versiones) a partir del 31 de diciembre.

Android Gingerbread 2.3.7 a partir del 1 de febrero del 2020.

iOS 8 a partir del 1 de febrero del 2020.

En el caso de iOS 8, los iPhone que dejan de ser compatibles con WhatsApp son estos:

iPhone 4.

iPhone 3GS.

iPhone 3G.

iPhone original.

En caso de que tengas alguno de los siguientes iPhone de la lista y no hayas actualizado a iOS 9, entonces debes actualizar ya o no podrás usar WhatsApp en tu móvil a partir de febrero del año que viene.

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Por parte de Android, repetimos que no hay dispositivos específicos afectados, sino todos aquellos que corran Android 2.3.7 Gingerbread o inferiores. Una versión de sistema con más de 9 años de antigüedad. Esto quiere decir que tu problema no es tener perder WhatsApp, sino un smartphone extremadamente antiguo que no solo perderá la compatibilidad con WhatsApp sino que dejará de ser funcional con multitud de servicios.

Pero la peor parte se la lleva Windows Phone. Los usuarios del sistema operativo fallido de Microsoft verán otro incentivo más para cambiarse de móvil, ya que este OS está totalmente abandonado por parte de Microsoft y no recibirá ningún tipo de actualización.

Lo que puedes hacer para evitar quedarte sin WhatsApp en 2020 es, desgraciadamente, cambiar de teléfono. Ya no por el hecho de quedarte sin WhatsApp, sino por tener un teléfono muy antiguo que no cubrirá tus necesidades como usuario de smartphone más básicas. Sin duda este es otro incentivo que te empujará a actualizar tu viejo smartphone y guardarlo en un cajón.