Disney+ en España confirmado, el gran rival de Netflix ya tiene fecha

Llega la hora de la verdad. Disney lanzará en EEUU Disney+, el servicio de streaming con el que pretende competir contra Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y más.

Para el resto del mundo, aún toca esperar un poco. El lanzamiento inicial de Disney+ sólo será en EEUU, Canadá y los Países Bajos; este último el único país europeo que recibirá el servicio.

Sin embargo, no tendremos que esperar mucho para probar Disney+ en el resto de Europa. Bob Iger, CEO de Disney, ha confirmado el lanzamiento de la plataforma en más países, entre los que se encuentra España.

Disney+ en España, en pocos meses

El lanzamiento de Disney+ en España se producirá el próximo 31 de marzo de 2020; por lo tanto, aún faltan cuatro meses, tiempo suficiente para que la compañía seleccione material disponible en castellano. Además, al mismo tiempo se lanzará en el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.

Disney también ha aprovechado para anunciar que los Fire TV de Amazon contarán con una app de Disney+ para acceder al contenido Curiosamente, Disney también ha llegado a un acuerdo con Amazon Prime Video para emitir ese contenido en países que no reciban Disney+.

Disney no ha dado mucha información sobre el catálogo disponible en España, y si siquiera se acercará a la absurda cantidad de contenido disponible en EEUU. Por el anuncio publicado en redes sociales, podemos ver que no faltarán los clásicos de Disney como Aladdin y de Pixar como Los Increíbles, pero por supuesto, no podían faltar licencias como Marvel y Star Wars; fragmentos de películas y series como Guardianes de la Galaxia o The Clone Wars aparecen en el vídeo. Además del contenido original producido para el servicio, por supuesto.

Omicrono.

Sin embargo, Disney ha aclarado que no todos los títulos mostrados estarán disponibles en todos los territorios. La compañía no ha confirmado cuántas películas y series estarán disponibles en nuestro país, o si habrá posibles problemas por la distribución ya contratada en España de algunas de estas películas; un problema contra el que han tenido que luchar Netflix y HBO.

Tampoco se ha hablado del precio, aunque en ese sentido tenemos más pistas. En los Países Bajos, el precio inicial será de 6,99 € al mes. Por ese precio tendríamos acceso a todo el catálogo en la máxima calidad de vídeo y audio; no tendremos que pagar más por 4K como con Netflix. Por supuesto, es posible que ese precio no se aplique a todos los países europeos, o que sufra cambios dependiendo del éxito en los Países Bajos.

Ya queda menos para resolver todas esas dudas; pero la que realmente nos interesa es cómo responderá Netflix ante este lanzamiento. Es cierto que Disney+ tiene sus carencias (como la falta de contenido para adultos) pero una reacción de algún tipo parece inevitable.