Podrás comprobar si una imagen ha sido manipulada con la IA de Adobe

Vivimos en una era en la que la tecnología puede propiciar ciertas situaciones no deseadas. La desinformación está a la orden del día y si bien no ha llegado a límites apocalípticos como algunos vaticinaban, sí que ha demostrado ser una forma fácil de manipular opiniones e influir incluso en elecciones. Y la tecnología, queramos o no, nos da facilidades para hacer estas cosas.

Por ejemplo, se puede manipular una imagen hasta tales extremos que pueden incluso parecer reales. No solo eso; por ejemplo, el comprobar si una imagen ha sido manipulada cada vez es más difícil, y faltan herramientas totalmente pulidas que nos ayuden a averiguar la veracidad de aquello que vemos en las redes.

Adobe ha presentado una serie de novedades respecto a herramientas basadas en Inteligencia Artificial en su conferencia Adobe Max y una podría ayudar muchísimo a combatir esta desinformación. Una herramienta que usa IA para reconocer si una foto ha sido manipulada.

Esta herramienta de Adobe para comprobar si una imagen ha sido manipulada es justo lo que necesitamos

En esta demo podemos ver en funcionamiento lo que se conoce por ahora como Project About Face. Esta herramienta analiza los píxeles de una imagen mostrando un mapa térmico de cuáles de ellos han sido manipulados para así contabilizar en probabilidad la manipulación de la imagen. Obviamente cuantos más píxeles manipulados haya, más proclive será la imagen a ser un fake.

Es importante remarcar que esto no es una cuestión simplemente acerca de combatir la desinformación; Adobe es consciente de que tiene cierta responsabilidad al respecto. Sus herramientas de edición de vídeo y foto son algunas de las más avanzadas y completas del panorama audiovisual, y esta herramienta puede verse beneficiada por estos mismos avances.

El gran problema es que About Face, tal y como indica su nombre, solo se centra en las caras (por ahora). Por lo tanto si subimos una foto de cuerpo entero es más que probable que no lo reconozca. Aún así los deepfakes suelen centrarse sobre todo en la cara (nunca olvidaremos este deepfake de Steve Buscemi), por lo que será muy útil incluso antes de que Adobe mejore la herramienta.

Desgraciadamente About Face es solo un proyecto por ahora; está en desarrollo y no hay fechas de cuándo tendremos acceso a este software ni cómo se implementará. Sin embargo podría ser un buen dique de prevención de deepfakes; la IA de Adobe ha demostrado ser más que eficiente en multitud de ocasiones, por lo que tenemos esperanzas en About Face.