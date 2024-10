Ni la lavadora ni la nevera: este es el electrodoméstico que más luz gasta en casa incluso apagado

Son muchas las personas que buscan ahorrar energía en sus hogares, tanto por cuestiones económicas como por contribuir a la sostenibilidad y conservación del planeta. Es por este motivo por lo que conviene conocer en qué se puede ahorrar electricidad dentro de una vivienda, prestando especial atención a los electrodomésticos.

Estos son responsables de una buena parte del consumo mensual de electricidad de la vivienda, y al contrario de lo que se pueda pensar, el electrodoméstico que más luz gasta, incluso apagado, no es ni la lavadora ni la nevera. Teniendo en cuenta que, por su consumo "vampiro" en modo stand-by, conviene tomar medidas para tratar de evitarlo.

El aparato en cuestión son los televisores inteligentes o Smart TVs, que son el electrodoméstico que más energía consume cuando se encuentra en modo de espera, pues están diseñados para estar siempre preparados para su uso. Esto supone que mantienen algunas funciones activas que consumen electricidad, incluso estando apagados y sin usarse.

Entre estas funciones se encuentran la actualización automática del sistema operativo, la conexión a internet, y la capacidad de poder encenderse con una gran rapidez a través del mando de control remoto. Aunque el consumo de energía varía en función del modelo elegido, una Smart TV en modo "reposo" gasta entre 0,5 y 3 vatios, lo que supone entre un 2,25% y un 5% de la energía que utilizaría estando encendida.

Es por ello por lo que se recomienda desenchufar los electrodomésticos cuando no están en uso, evitando de esta forma un consumo innecesario de energía.

¿Es bueno apagar por completo la Smart TV?

Aunque para ahorrar en la factura de la luz se recomienda apagar la televisión, hay determinados casos en los que los expertos aseguran que no es lo más recomendable. En la mayoría de las situaciones, apagar la televisión por completo no es malo, e incluso puede ser beneficioso porque, además de contribuir a reducir el consumo de electricidad, también puede estar protegida frente a cortocircuitos, tormentas eléctricas o el simple desgaste. Por todo ello, convendría desenchufar la televisión cuando no está en uso.

Sin embargo, hay casos en los que no conviene apagar el televisor inteligente desenchufándolo. Este es el caso de quienes tienen un modelo con pantalla OLED, pues estas realizan lo que se conoce como ciclo de compensación, que es un mantenimiento de la pantalla, mientras no se está utilizando. De esta manera, cada cuatro horas de funcionamiento, se pone en marcha para reparar posibles píxeles que se estén deteriorando con el uso. Así, se podrá contribuir a disfrutar de una buena calidad de imagen durante más tiempo, y si se desenchufa, el ciclo se interrumpe y podría derivar en problema a largo plazo.

Otro motivo por el que puede no ser aconsejable apagar la televisión es que, en algunos casos, las Smart TV llevan a cabo actualizaciones automáticas. De esta manera, cuando están en reposo, están listas para dar comienzo a las mismas, que previamente han sido detectadas, y nada más que se encienda de nuevo el equipo, estarán listas para hacer disfrutar al usuario de nuevas funciones.

Sin embargo, aunque hemos hablado de que tiene puntos a favor y en contra, por lo general es positivo apagar la televisión, sobre todo si se van a pasar largos periodos de tiempo sin utilizarla. De esta manera se evitarán problemas en su funcionamiento y se conseguirá ahorrar dinero en electricidad.

Cuidado con lo que enchufas

Además de la propia televisión, debes prestar mucha atención a lo que estás enchufando cerca, como altavoces que puedan estar conectados, una videoconsola o un reproductor de vídeo, pues todos estos aparatos consumen electricidad siempre y cuando se tengan conectados a la corriente eléctrica o a la propia Smart TV.

Es muy recomendable, por lo tanto, que se preste atención a esto, debiendo desconectar cualquier cosa que no necesites tener siempre encendida. Por ejemplo, si solo vas a ver la televisión, no necesitas tener conectada la videoconsola, puesto que esta también estará consumiendo energía "fantasma". Por lo tanto, apaga todos estos dispositivos y podrás ahorrar energía mes a mes.

Lo ideal es hacer uso de regletas de enchufes inteligentes por WiFi, unos dispositivos que permiten encender o apagar los distintos enchufes de una forma fácil y rápida desde el smartphone, lo que es perfecto para que se pueda apagar solo la consola, tan solo el decodificador de la TV o todos los dispositivos. De esta manera, si se tienen varios equipos a gestionar de forma individual, se trata de una excelente alternativa y más conveniente que las regletas convencionales.

En el caso de comprar enchufes inteligentes, conviene que sean compatibles con la domótica del hogar, de manera que es pueda sacar el máximo partido a los mismos y se puedan realizar automatizaciones muy avanzadas, como el poder programar el encendido y apagado para unas horas concretas, e incluso aprovechando las bondades de los sensores de movimiento que cada vez más personas instalan en sus viviendas.

En definitiva, ya sabes que, según las circunstancias puede ser bueno o no apagar la televisión por completo y desenchufarla, aunque por lo general sí que será una buena idea por suponer un ahorro de energía que permitirá al mismo tiempo reducir el coste de la factura mensual de la electricidad, y sin olvidar que también ayudará a la conservación del planeta.