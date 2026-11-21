Amflow, la marca de bicicletas eléctricas creada por DJI, lanza su primer modelo urbano: así es la ambiciosa Amflow UE

Amflow, la marca de bicicletas eléctricas creada por DJI, acaba de cambiarlo todo. La compañía acaba de lanzar sus primeras bicicletas eléctricas urbanas pensando en redefinir cómo nos movemos por la ciudad.

Tras la llegada hace un par de años con sus primeros modelos de montaña, ahora la compañía asiática busca llegar a un público más amplio para hacer más cómodos los trayectos diarios, las compras o las salidas del fin de semana.

Su clave reside en un peso reducido, comodidad y rendimiento, al tiempo que vienen cargadas de tecnología tanto en el sistema de propulsión y batería como en la vinculación al móvil o a cámaras de acción.

La propuesta de Amflow llega en dos versiones: la Amflow UE Carbon y la Carbon Pro, que se diferencian en el nivel de acabado y en el sistema de transmisión y en el precio, siendo de 3.099 y 3.499 euros, respectivamente.

Diseño cómodo y potente

Con un cuadro ultraligero de 2.35 kg fabricado en fibra de carbono, la nueva bicicleta urbana de la compañía hace que tenga un peso total de 20,9 kg, lo que le permite ser manejable y cargar cuando no vamos subidos en ella.

Está pensada para ciclistas entre 155 y 190 cm, con potencias intercambiables de alturas y ajuste de conducción. Todo con un diseño donde predomina un tubo diagonal estilizado y el clásico color blanco lunar realmente elegante y muy integrado en el modo urbano para manejar la bicicleta con confianza.

Amflow UE Amflow

Una de las claves en el diseño están en disponer de un alcance más corto y un stack mayor, pues crean una diferencia de altura entre el sillín y el manillar, que permite adoptar una postura erguida de casi 90 grados que alivia la presión en los hombros y la espalda.

Amflow explica que su diseño responde a priorizar "la comodidad con varios componentes de suspensión que ayudan a reducir la fatiga, suavizar los baches y absorber los impactos".

Entre ellos una horquilla delantera con 65 mm de recorrido, manillar de ala de gaviota, frenos de disco o neumáticos anchos.

Pero donde realmente reside la clave del movimiento de estas bicicletas está en el motor. Potente y sin esfuerzo.

Amflow UE Amflow

Monta el sistema Avinox M2 eDrive que ofrece un par máximo de 125 Nm y una potencia pico de 1100 W1. La compañía explica que supera fácilmente pendientes del 30% —incluso con carga—, y ofrece una relación de asistencia máxima de 8x1.

Además dispone de sistema inteligente de control de tracción y una autonomía de hasta 123 km gracias a su batería de 600 Wh.

La gran diferencia entre ambos modelos está en las opciones de transmisión disponibles. Ambos ofrecen un cambio electrónico inteligente con cambio automático y SmoothShift para lograr cambios de marcha fluidos en todo tipo de condiciones de la carretera, sin embargo, el modelo Pro viene con un buje con cambio interno electrónico de 3 velocidades personalizado y una correa de carbono Gates, que ofrece una conducción silenciosa y de bajo mantenimiento.

Mientras que el modelo UE Carbon cuenta con un desviador trasero electrónico de 10 velocidades pensando en un escalonamiento preciso de las relaciones de transmisión.

Amflow UE Amflow

Es decir, el modelo Pro mejora en las subidas, los paseos relajados y al pedaleo a alta velocidad, permitiendo cambios de marcha rápidos y precisos incluso cuando está detenida.

Eso sí, ambos incorporan la nueva función inteligente Auto Boost de Avinox, que activa el modo Boost automáticamente según las condiciones de la carretera.

Portento tecnológico

Más allá de los sistemas de propulsión, batería o el diseño de la propia bicicleta, uno de los grandes elementos diferenciadores de este modelo de Amflow está en su capacidad tecnológica con un conjunto de componentes que —en muchos casos se pueden controlar desde la pantalla del manillar.

Desde este control del manillar, con pantalla táctil de 1,4 pulgadas, se pueden controlar todos los elementos de la conducción. Sin embargo, se va mucho más allá.

Amflow UE Amflow

Dispone de soporte para el móvil con carga rápida inalámbrica de 15 W y carga rápida USB-C de 20 W, además de permitir una rotación flexible en modo vertical y horizontal.

Permite configurar una iluminación inteligente que mejora la seguridad con un cambio fluido entre luces altas y bajas, activación automática al atardecer y en condiciones de poca luz, y un sistema de detección de frenado sensible que hace que la luz brille con mayor intensidad al desacelerar.

Amflow UE Amflow

Para completar el sistema, integra un candado que permite a los ciclistas asegurar su bicicleta con un candado en forma de herradura de acero endurecido de 10 mm con certificación ART 2-Star.

Asimismo, la aplicación Avinox Ride ofrece una cantidad de funciones inteligentes que fidelizan el uso del ciclista.

Dispone de registros de ruta, emparejamiento de varias bicicletas, conectividad con Apple Watch, control inteligente de la frecuencia cardíaca, conectividad con la cámara Osmo o activar el modo perdido que bloquea al instante los componentes clave de la misma. Además, también dispone de la integración con el ecosistema Buscar de Apple para saber la ubicación de su bici en todo momento.