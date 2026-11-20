Samsung acelera con sus televisores en Black Friday: gran pulgada y la última tecnología, las claves para liderar las ventas

El Black Friday es el gran escaparate tecnológico del año y el momento definitivo en el que los usuarios suelen renovar dispositivos, pero especialmente el televisor. Este año no se espera que esta fecha sea tan revolucionaria en el sector como en años anteriores, debido al impulso del Mundial en las ventas, pero sí que será el empujón del mercado en formatos más grandes y de prestaciones superiores.

En este escenario Samsung es el absoluto referente.

La compañía surcoreana, que acumula 20 años consecutivos de liderazgo mundial en ventas de televisores, afronta un mes de noviembre que le es históricamente favorable pues durante la última década su cuota en este mes ha rebasado de forma sistemática su media anual.

Gran pulgada y tecnología

En un encuentro con Pablo Requejo, director de la división de TV/AV de Samsung España, la compañía explica que una de las grandes claves de este periodo promocional radica en el cambio de hábitos del consumidor que lejos de conformarse con renovaciones convencionales, los usuarios apuestan decididamente por pantallas de gran formato o por cualidades tecnológicas únicas.

Dos lugares donde Samsung se encuentra especialmente bien posicionado, tanto en pulgada como en innovación tecnológica.

Por un lado, el gigante surcoreano concentra casi la mitad de la cuota de mercado en los modelos de 75 pulgadas o más. Un fenómeno todavía más llamativo en el segmento de 98 pulgadas o más, un nicho que ya alcanza las 10.000 unidades y donde la marca retiene prácticamente el 50% de la cuota en valor.

Asimismo, en la gama premium —aquella que supera la barrera de los 1.299 euros—, la firma aglutina en torno al 45% del mercado.

Pero de nada sirve tener pulgadas sin innovación.

"La clave está en anticiparse a la tecnología, a lo que viene del futuro, y con Micro RGB nos anticipamos a la tecnología del futuro", sostiene Requejo.

El directivo recalcó la apuesta de la empresa por dos propuestas premium, OLED y Micro RGB. Aunque van en paralelo, aportando cada una sus particulares ventajas, lo cierto es que el modelo Micro RGB aporta una precisión mayor y llega a unos tamaños que OLED no es capaz.

Hub de apps de Samsung Micro RGB R95H Chema Flores

Por mero proceso de fabricación OLED encuentra actualmente una limitación de tamaño en torno a las 83 pulgadas a gran escala, mientras que "Micro RGB ofrece una alternativa para formatos muy grandes, con especial foco en brillo, color y precisión", expone.

Samsung lanzó Micro RGB en 2025 con un modelo de 115 pulgadas y en 2026 ha ampliado la propuesta. La compañía enmarcó esta tecnología dentro de su compromiso con la innovación y con la anticipación a las tecnologías de televisión del futuro.

Sin embargo, uno de los factores diferenciales más determinantes en España es la adaptación al entorno doméstico. Con una media de más de 250 días de sol al año (superando los 300 en diversas zonas), son tecnologías antirreflejos como Glare Free la que se ha consolidado como un éxito de ventas y un reclamo de compra.

Precisamente, un televisor dotado con este panel ha sido el modelo más vendido en valor durante los dos últimos Black Friday.

Una experiencia integrada

Más allá de pulgadas y tecnología, el directivo también quiso resaltar el poder de cómo la integración de la tecnología en el entorno logra una experiencia completa. Y lo hizo tanto con el auge del diseño de los televisores The Frame como de la experiencia sonora.

Por un lado, la integración decorativa lifestyle gana peso con crecimientos mantenidos a doble dígito, "nada usual en el sector".

Y es que la familia The Frame crece un 10% interanual, con un repunte del 35% en formatos superiores a 75 pulgadas, gracias a su capacidad de mostrar obras de arte cuando la pantalla está apagada.

Sin embargo, Requejo explicó que han detectado cómo la renovación del salón se está complementando cada vez más con el sonido, un segmento que en 2026 evoluciona con mayor dinamismo que el propio mercado de televisores.

Lo hace gracias a la Serie 9 con el apoyo de tecnologías como Dolby Atmos y Q-Symphony, lo que permite que "las ventas cruzadas se hayan disparado".