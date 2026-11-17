Apple le da la razón a los usuarios y dice adiós al mayor problema del iPhone Duo con la nueva actualización de software

El iPhone Duo, el nuevo smartphone plegable de Apple, ha recibido una actualización de software muy esperada por todos sus usuarios. La llegada del desbloqueo facial al iPhone Duo marca un punto de inflexión en la experiencia de uso diario.

Los propietarios de este dispositivo por fin pueden desbloquear su terminal con un simple vistazo a la pantalla exterior. Esta novedad se ha incluido recientemente en la segunda beta para desarrolladores del nuevo sistema operativo iOS 27.3.

Sin embargo, es importante destacar que este sistema no alcanza el nivel de sofisticación del Face ID presente en el iPhone 18 Pro. La tecnología utilizada en el modelo plegable se basa en la cámara frontal en lugar de sensores de profundidad avanzados.

Por este motivo, el reconocimiento facial del iPhone Duo ofrece una capa de comodidad adicional pero con ciertas limitaciones de seguridad. Apple ha diseñado esta función para que trabaje de manera conjunta con el lector de huellas Touch ID.

Para activar esta característica, los usuarios deben navegar hasta el menú de ajustes y seleccionar el apartado de contraseñas. Allí encontrarán una nueva opción denominada "Desbloquear con la cámara frontal" que permite habilitar este novedoso sistema biométrico.

El funcionamiento de esta herramienta está restringido exclusivamente a los momentos en los que el teléfono se encuentra cerrado. Esto se debe a que utiliza la cámara frontal ubicada en la pantalla exterior del dispositivo para realizar el reconocimiento.

Además, el sistema requiere que se haya realizado una autenticación reciente mediante Touch ID o el código numérico tradicional. Si transcurren 45 minutos de inactividad, el terminal volverá a solicitar la huella dactilar por motivos de precaución.

iPhone Duo Chema Flores Omicrono

Las limitaciones de esta función también se extienden a las transacciones económicas y la gestión de información confidencial. Para autorizar pagos con Apple Pay o acceder al llavero de contraseñas, el Touch ID sigue siendo un requisito indispensable.

Muchos analistas habían señalado previamente la ausencia de desbloqueo facial como un defecto importante. La implementación de esta mejora soluciona en gran medida las críticas iniciales sobre la ergonomía del primer plegable de la manzana.

El iPhone 18 Pro mantiene su liderazgo en términos de biometría gracias a su complejo sistema de proyección de puntos. Este mecanismo tridimensional garantiza una seguridad extrema que las cámaras bidimensionales convencionales simplemente no pueden igualar.

La decisión de Apple de incluir un desbloqueo facial más sencillo responde a las demandas de los consumidores. Los usuarios de teléfonos plegables valoran enormemente la rapidez al consultar notificaciones en la pantalla externa del dispositivo.

Aunque el Touch ID integrado en el botón lateral es rápido, no siempre resulta la opción más natural al sacar el móvil del bolsillo. El reconocimiento facial aligera este proceso cotidiano y mejora significativamente la fluidez de interacción con la interfaz de usuario.

Se espera el lanzamiento de la versión final de iOS 27.3 para el público general en las próximas semanas. Será entonces cuando todos los propietarios del plegable puedan experimentar de primera mano esta esperada mejora en la accesibilidad.