Sony abraza el espíritu de Walkman y lanza sus nuevos auriculares MDR-3R inspirados en un modelo clásico de los 80

Lo retro está de vuelta. Sony lo sabe y por eso acaba de lanzar al mercado los MDR-3R, unos auriculares con cable compatibles con USB-C que se basan en la filosofía del icónico modelo MDR-3, presentados junto con el Walkman TPS-L2 en 1979.

Ahora los MDR-3R heredan el concepto de diseño original, reflejando la tradición de la cultura del audio portátil, al tiempo que incorpora características actuales como una conectividad USB-C sin interrupciones, un micrófono integrado para llamadas y un mando a distancia en el cable para controlar el dispositivo.

Buscando mantener el diseño original, incluye las emblemáticas almohadillas azules y naranjas, lo que permite a los usuarios personalizar el aspecto según prefieran. Así como el embalaje y el manual de instrucciones también heredan el diseño del modelo original.

Y es que estos auriculares lanzados hace más de 40 años han servido de inspiración para múltiples obras culturales actuales de películas y series como Stranger Things, por lo que Sony también ha lanzado una edición especial de la serie de Netflix.

Los nuevos MDR-3R recrean el diseño ligero y abierto del MDR-3, lo que proporciona una comodidad para sesiones de escucha prolongadas.

Sony MDR-3R Sony

Sony explica que los MDR-3R se han rediseñado para adaptarse al uso moderno, "conservando al mismo tiempo la experiencia de poder llevar la música libremente al mundo", algo que los MDR-3 originales ayudaron a popularizar.

Una ventaja de los auriculares con cable es que no tienen necesidad de cargarlos. Basta con conectarlos al dispositivo para que funcionen.

Modelo MDR-3R de Stranger Things Sony

Con respecto al sonido, se han rediseñado con los mismos transductores de 23 mm que los MDR-3 originales.

Se mantienen fieles a la firma sonora original, pero Sony indica que se han introducido "sutiles mejoras para adaptarse a las preferencias auditivas actuales". Eso sí, la compañía destaca su sonido natural y bien equilibrado.

En relación al precio y la disponibilidad, el modelo MDR-3R estará disponible a partir de noviembre de 2026 con un precio de venta al público recomendado de 59 euros, mientras que el modelo de Stranger Things Edition estará disponible a partir de noviembre de 2026 con un precio de venta al público recomendado de 69 €.