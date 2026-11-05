Sony abraza el espíritu de Walkman y lanza sus nuevos auriculares MDR-3R inspirados en un modelo clásico de los 80
La compañía japonesa recupera un modelo que marcó época para relanzar los auriculares con cable de aspecto retro.
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Lo retro está de vuelta. Sony lo sabe y por eso acaba de lanzar al mercado los MDR-3R, unos auriculares con cable compatibles con USB-C que se basan en la filosofía del icónico modelo MDR-3, presentados junto con el Walkman TPS-L2 en 1979.
Ahora los MDR-3R heredan el concepto de diseño original, reflejando la tradición de la cultura del audio portátil, al tiempo que incorpora características actuales como una conectividad USB-C sin interrupciones, un micrófono integrado para llamadas y un mando a distancia en el cable para controlar el dispositivo.
Buscando mantener el diseño original, incluye las emblemáticas almohadillas azules y naranjas, lo que permite a los usuarios personalizar el aspecto según prefieran. Así como el embalaje y el manual de instrucciones también heredan el diseño del modelo original.
Y es que estos auriculares lanzados hace más de 40 años han servido de inspiración para múltiples obras culturales actuales de películas y series como Stranger Things, por lo que Sony también ha lanzado una edición especial de la serie de Netflix.
Los nuevos MDR-3R recrean el diseño ligero y abierto del MDR-3, lo que proporciona una comodidad para sesiones de escucha prolongadas.
Sony explica que los MDR-3R se han rediseñado para adaptarse al uso moderno, "conservando al mismo tiempo la experiencia de poder llevar la música libremente al mundo", algo que los MDR-3 originales ayudaron a popularizar.
Una ventaja de los auriculares con cable es que no tienen necesidad de cargarlos. Basta con conectarlos al dispositivo para que funcionen.
Con respecto al sonido, se han rediseñado con los mismos transductores de 23 mm que los MDR-3 originales.
Se mantienen fieles a la firma sonora original, pero Sony indica que se han introducido "sutiles mejoras para adaptarse a las preferencias auditivas actuales". Eso sí, la compañía destaca su sonido natural y bien equilibrado.
En relación al precio y la disponibilidad, el modelo MDR-3R estará disponible a partir de noviembre de 2026 con un precio de venta al público recomendado de 59 euros, mientras que el modelo de Stranger Things Edition estará disponible a partir de noviembre de 2026 con un precio de venta al público recomendado de 69 €.