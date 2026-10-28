Apple presenta su primer MacBook Pro con pantalla táctil: añade un gran panel OLED a su portátil que ahora es más ligero

El MacBook entra en una nueva era: la de la tecnología táctil en la pantalla. Apple acaba de presentar su nuevo ordenador portátil MacBook Pro rediseñado que destaca por incorporar la pantalla PROLED XDR, un panel táctil con tecnología OLED.

Disponible en 14 y 16 pulgadas, el nuevo MacBook Pro introduce por primera vez capacidades táctiles intuitivas en un Mac, "abriendo una nueva dimensión para que los profesionales interactúen con su contenido, desde manipular modelos 3D hasta tocar instrumentos musicales en pantalla", explica la compañía en un comunicado.

Este panel no sólo es táctil, sino que se ve muy bien, pues dispone de un brillo máximo HDR y SDR de hasta 2.000 nits, con una relación de contraste líder en la industria (10 000 000:1) Además, la nueva pantalla se deshace del notch e incorpora la Dynamic Island que está en los últimos modelos de iPhone, donde el usuario encontrará Spotlight, Actividades en Vivo y Siri AI.

Aprovechando la nueva pantalla, estos ordenadores han sido rediseñados por completo para hacerlos mucho más delgados y ligeros, con sólo 1,4 y 1,8 kg —en función del tamaño—, sin embargo, no sacrifica autonomía pues dispone de hasta 24 horas de duración de la batería, explica Apple.

En su interior montan los avanzados chips M5 Pro y M5 Max, los procesadores más potentes que Apple ha creado jamás para portátiles profesionales. Un rendimiento ambicioso que se puede combinar con hasta 128 GB de memoria unificada y hasta 16 TB de almacenamiento ultrarrápido en la configuración más ambiciosa.

Una pantalla de vanguardia

El principal reclamo de este nuevo MacBook es su pantalla bautizada como PROLED XDR.

Utiliza tecnología OLED en tándem y la perfecciona con una tecnología propia de cada capa, algoritmos avanzados en el motor de visualización y un proceso de calibración de fábrica de última generación para ofrecer un rango dinámico extremo (XDR) y una fidelidad visual asombrosa, explica Apple. La idea es que la fiabilidad sea tan buena que los creadores exigentes tengan una pantalla de referencia en cualquier lugar.

Apple presenta el primer MacBook Pro con pantalla táctil

Para lograrlo se basa en algoritmos avanzados en el motor de visualización, que controla el color y la luminancia de cada píxel a nivel de submilisegundos, compensando el uso de píxeles, temperatura y el entorno para ofrecer un brillo uniforme. Además, monitoriza y adapta el uso de cada píxel a lo largo del tiempo para preservar la calidad de imagen.

El panel no sólo se ve muy bien, sino que también tiene la fluidez que se espera de un dispositivo de gama alta profesional de Apple, e incorpora la tecnología ProMotion para ofrecer frecuencias de actualización adaptativas desde tan solo 10 Hz para una mayor eficiencia energética y hasta 120 Hz para una respuesta fluida en contenido en movimiento.

MacBook Pro PROLED XDR Apple

Con respecto a la capacidad táctil de la pantalla, Apple explica que ha sido diseñado específicamente para Mac.

Los usuarios pueden desplazarse por una página web con un simple gesto; pellizcar para ampliar una foto; arrastrar y soltar diapositivas de una presentación a otra; y tocar dos veces una ventana para que ocupe toda la pantalla, o deslizarla para colocarla en mosaico.

Además, el sensor táctil está integrado directamente en el panel de la pantalla, no superpuesto, lo que reduce la latencia y proporciona a los usuarios la sensación de estar tocando el contenido directamente.

Este sistema denominado Touch introduce nuevas formas de trabajar para usuarios profesionales.

MacBook Pro PROLED XDR Apple

Así pues, los diseñadores gráficos ahora "pueden usar toda la pantalla como lienzo, sin las limitaciones del área del trackpad al dibujar; los músicos pueden tocar instrumentos virtuales directamente en la pantalla; y los desarrolladores de apps pueden probar el rendimiento de Touch en sus apps para iOS y iPadOS directamente en la pantalla del MacBook Pro", explica la empresa.

Con respecto a las aplicaciones, están optimizadas para el nuevo MacBook Pro, y muchas aplicaciones existentes funcionan con Touch de inmediato, ya que macOS traduce automáticamente los toques en clic.

El otro cambio de la pantalla es la Dynamic Island que se convierte en el nuevo centro de Spotlight, Actividades en Vivo y Siri AI, donde los usuarios pueden buscar rápidamente cualquier cosa en su MacBook Pro de una forma similar al iPhone.

Un nuevo diseño

Para hacer posible esta pantalla el MacBook se ha rediseñado por completo, siendo ahora más delgado y ligero, e incorporando una nueva bisagra que aporta mayor estabilidad al usar Touch, así como la estabilización de vídeo avanzada suaviza automáticamente la imagen de la cámara en tiempo real durante las videollamadas.

El MacBook Pro de 14 pulgadas ahora pesa medio kilo menos, con un peso de 1,4 kg, mientras que el modelo 16 pulgadas pesa solo 1,8 kg, 0,3 kg menos que antes.

Ambos modelos presentan un diseño más delgado gracias a la pila de pantallas OLED más eficiente; el modelo de 16 pulgadas es casi un milímetro más delgado y el de 14 pulgadas, medio milímetro más delgado.

MacBook Pro PROLED XDR Apple

Al tener bordes más delgados, las pantallas son algo distintas a lo que estamos habituados. La pantalla de 16 pulgadas aumenta a 16,3 pulgadas, mientras que la de 14 pulgadas ofrece un diseño más portátil de 14,2 pulgadas.

Apple explica además que disponen de una arquitectura térmica completamente rediseñada permite el mismo rendimiento sostenido e increíble de los modelos M5 Pro y M5 Max, aleja el aire caliente lejos de la pantalla y conserva la autonomía de 24 horas de uso.

MacBook Pro PROLED XDR Apple

Para mantener la batería que caracteriza a este equipo, es fundamental los chips M5 Pro y M5 Max que permiten un rendimiento de altísimo nivel —pudiendo ejecutar tareas de IA en cada núcleo—, pero al mismo tiempo manteniendo su capacidad sin sacrificar picos de carga.

En este nuevo diseño también se ha mejorado el sonido. Ahora incorpora un woofer totalmente nuevo que proporciona graves un 50% más profundos y tweeters completamente nuevos que optimizan la dispersión del sonido para una claridad de alto nivel.

Precio y disponibilidad

Con respecto al precio y a la disponibilidad, el nuevo MacBook Pro con pantalla PROLED XDR se puede reservar a partir de hoy y estará en tiendas el viernes, 6 de noviembre. Su precio parte de 3.349 € para el modelo de 14 pulgadas con M5 Pro y de 3.949 € para el modelo de 16 pulgadas con M5 Pro.

En el caso del MacBook Pro de 14 pulgadas con M5 Max el precio sube a 5.249 €, mientras que el modelo de 16 pulgadas con el M5 Max está disponible desde 5.649 €.

Como es habitual en Apple, estas versiones también disponen de descuento para estudiantes a un precio de 3.179 €, 3.719 €, 4.899 € y 5.299 €, respectivamente.