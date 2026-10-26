Apple revoluciona el iPad Mini: por fin con pantalla OLED más grande, más potencia y resistencia al agua y al polvo

Con el lanzamiento del iPhone Duo, muchos pensaron que Apple se estaba 'pisando a sí misma', ya que la gigantesca pantalla interior de 7,6 pulgadas ofrece una experiencia similar a la del iPad Mini.

Pero lejos de abandonar su tablet más pequeña, Apple ha tomado la dirección contraria con lo que la compañía llama la mayor actualización del iPad Mini de su historia, con muchas de las mejoras que llevamos años esperando.

La novedad más llamativa es, sin duda alguna, la nueva pantalla OLED que por fin dice adiós a los paneles LCD que hasta ahora ha usado este modelo para contener los costes de producción.

La nueva pantalla Super Retina XDR basada en OLED permite obtener una imagen de mejor calidad, con mayor contraste gracias a la capacidad de controlar la iluminación en cada píxel por separado, y negros más profundos al poder apagar completamente cada píxel.

El pico de brillo se ha duplicado respecto a la pasada generación, ahora alcanzando los 1.200 nits con 600 nits de brillo a pantalla completa para poder ver contenido tanto SDR como HDR sin problemas; y puede bajar el brillo hasta 1 nit para leer en la cama por la noche sin molestias para los ojos.

iPad Mini 2026 Apple Omicrono

Todo esto viene de la mano de una mayor profundidad de color y una mayor calidad de imagen al cubrir la gama cromática P3; y ahora Apple ofrece la opción de acabado nanotexturizado que hemos visto en el iPad Pro para reducir los reflejos y poder usar la tablet en exteriores.

El salto a un panel OLED es algo más que un simple cambio de tecnología, ya que ha permitido a Apple reducir enormemente los bordes, que siempre han sido muy gruesos en este modelo de iPad, logrando un marco un 24% más fino.

Gracias a esto, la pantalla es más grande que nunca, de 8,5 pulgadas, sin aumentar por ello el tamaño general del dispositivo, simplemente por el espacio que se gana al reducir los bordes.

El iPad Mini más potente

En el interior también se ha producido un cambio importante, al dar el salto al chip A20 Pro, el mismo que monta el nuevo iPhone 18 Pro; esto supone que estamos ante una de las tablets más potentes del mercado, perfectamente capaz de ejecutar todas las apps y juegos sin problemas.

El iPad Mini ahora es incluso capaz de ejecutar IA de manera local y entrenar modelos en el propio dispositivo gracias al doble Neural Engine con un total de 32 núcleos, aunque únicamente en el modelo de 512 GB. El iPad Mini es compatible con Apple Intelligence gracias a iPadOS 27 de serie.

iPad Mini 2026 Apple Omicrono

El iPad Mini también estrena el nuevo chip N1 de Apple para conectividad inalámbrica con WiFi 7, Bluetooth 6 y compatibilidad con Thread, además del módem C2 para velocidades de datos hasta un 50% más rápidas.

El tercer gran avance se encuentra en la resistencia al agua y al polvo con certificación IP67; esto es algo llamativo porque hasta ahora, Apple no ha dado mucha importancia a esto, y eso ha hecho al iPad Mini una mala opción para llevar con nosotros a la piscina o la playa.

Pese a esta mejora, Apple ha conseguido reducir el grosor del iPad Mini, que se queda en los 0,54 cm. Aunque el diseño no ha recibido muchos cambios, ahora está disponible en el nuevo color medianoche y blanco estrella.

iPad Mini 2026 Apple Omicrono

Apple también ha mejorado el iPad Mini con una gran cantidad de pequeñas pero celebradas mejoras como el sistema Acoustic Display para mejorar el sonido, con nuevos woofers diseñados específicamente para este modelo con graves más profundos y mayor volumen. Los altavoces de agudos ahora están integrados entre el vidrio y la carcasa de aluminio para un sonido más nítido.

El iPad Mini estará disponible para reservar en España a partir del 28 de octubre, y los envíos empiezan el 6 de noviembre. El modelo WiFi tiene un precio de 749 €, mientras que el modelo WiFi + Cellular cuesta 919 €.

El nuevo iPad Mini será lanzado con una nueva funda Smart Folio basada en dos paneles que se acopla magnéticamente a la tablet. Está fabricada en trenzado técnico en azul marino y marrón topo y permite un mayor ajuste, por 89 €. También es compatible con el Apple Pencil Pro y Apple Pencil por USB-C.