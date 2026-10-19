Es oficial: Apple hará otra presentación de dispositivos el 28 de octubre, esta vez para los nuevos MacBook y iPad Mini

Apple está en racha. Si apenas la semana pasada la compañía presentó sus nuevos dispositivos para el hogar inteligente, incluyendo su primer altavoz inteligente con pantalla, el HomeView, ahora la compañía ha confirmado oficialmente un segundo evento.

En esta ocasión, el lema es "Pro and Tell", que deja muy claro cuáles serán los protagonistas de la jornada: los nuevos MacBook Pro. Pero lo interesante es que, en lugar de ofrecer una simple actualización con nuevos chips, Apple va a hacer algo que no había hecho hasta ahora.

Hablamos del primer MacBook Pro con pantalla táctil. Mark Gurman de Bloomberg ha repetido en varias ocasiones que este modelo estaba en desarrollo y que sería anunciado próximamente, por lo que este anuncio de hoy encaja perfectamente con esas predicciones.

El MacBook Pro con pantalla táctil ofrecerá una nueva manera de controlar macOS, con el dedo o con lápiz táctil, algo que abrirá más posibilidades para los usuarios, especialmente para programas de edición y de dibujo como Photoshop.

Además de este control táctil, las filtraciones apuntan a que este modelo estrenará la Dynamic Island de los iPhone, una zona reservada para la cámara frontal que flotará en la pantalla y también mostrará notificaciones y acceso a funciones de apps instaladas, como el reproductor de música.

Hasta no hace mucho, la idea de un MacBook Pro con pantalla táctil parecía imposible, por la política de Apple de dividir claramente sus gamas de productos para que no compitan entre ellos. En este caso, un MacBook Pro táctil podría afectar a las ventas del iPad Pro.

Sin embargo, la Apple de hoy en día es muy diferente, y el lanzamiento del iPhone Duo lo demuestra; los efectos de la nueva dirección de John Ternus, que aunque tomó el mando oficialmente en septiembre ya llevaba meses trabajando en el futuro de la compañía con Tim Cook, se están dejando notar.

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

De la misma manera que el iPhone Duo puede entrar en el terreno de los iPad pero ofreciendo una experiencia y un factor de forma diferente, el MacBook Pro con pantalla táctil puede cubrir un hueco para muchos entusiastas y profesionales, especialmente los creativos.

Junto con el MacBook Pro táctil, se espera que Apple presente un nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas, además de un nuevo iMac con el chip M6, el mismo que fue estrenado con el Mac Mini para ofrecer más potencia y rendimiento con IA, ahora en un formato de 'todo en uno'.

Finalmente, Apple estaría preparando un nuevo iPad Mini, que por fin recibirá la pantalla OLED que los usuarios llevan años esperando; al mismo tiempo, se espera que la posición de la cámara frontal cambie para fomentar el uso del dispositivo en horizontal en vez de en vertical, algo preferido por muchos usuarios, especialmente si están trabajando con el iPad con un teclado conectado.