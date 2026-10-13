Apple presenta HomeView, su primer altavoz inteligente con pantalla para competir en el hogar contra Amazon y Google

Apple acaba de presentar HomeView, un nuevo dispositivo que combina un altavoz con una pantalla de 7 pulgadas desde la que el usuario puede ver contenido, estar conectado con sus seres queridos, reproducir música, realizar llamadas por FaceTime o controlar el hogar inteligente. Todo desde un único lugar.

Asimismo Apple también ha renovado el HomePod mini y ha lanzado un nuevo Apple TV.

El HomeView llega como alternativa al Echo de Amazon y al Nest Hub de Google, propuestas basadas en la misma dinámica de funcionalidades pero cada una apoyadas o por Alexa+ o por Gemini, respectivamente.

En el caso del HomeView, su corazón es Siri AI, una versión completamente nueva de Siri mucho más capaz y conversacional, con un amplio conocimiento del mundo que permite una relación mayor con el usuario y una comprensión mejor del entorno.

Al combinarse con un dispositivo compatible con Apple Intelligence, también puede recurrir al contexto personal del usuario, como su Calendario, Mensajes e información relevante en las aplicaciones, para proporcionar respuestas más útiles y personalizadas.

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HomeView puede colocarse sobre una mesa como elemento central del hogar o bien montarse en la pared para integrarse en espacios como la entrada o el pasillo. Los pedidos anticipados comienzan hoy por 299 dólares y estará disponible en Australia, EEUU, Canadá, India, Nueva Zelanda y Reino Unido a partir del 13 de noviembre.

De momento no está disponible para la venta en la Unión Europea, ya que Siri AI no está disponible actualmente en iOS en la UE. "Apple está trabajando de forma constructiva con la UE para intentar encontrar una solución. En España aún no hay fecha disponible", explica la empresa.

Control del hogar inteligente

HomeView aspira a ser el centro del hogar inteligente. Permite a los usuarios controlar de forma segura su hogar inteligente mediante la pantalla táctil o con la voz gracias a la IA de Siri.

Desde su pantalla el usuario puede ver las imágenes de las cámaras, ajustar el termostato y las luces, cerrar las puertas o bajar las persianas. Dispone de una interfaz modular que ofrece acceso instantáneo a los accesorios favoritos de los usuarios, mientras que la interfaz Home Camera puede transmitir en directo hasta nueve vídeos simultáneamente, lo que permite vigilar las entregas a domicilio y a las mascotas jugando en el jardín.

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HomeView funciona con cámaras compatibles, con reconocimiento inteligente y cifrado de extremo a extremo; eso sí, será necesario disponer de una suscripción a iCloud+.

El nuevo dispositivo funciona con Apple Home Collection, una nueva línea de cámaras inteligentes para el hogar, termostatos y una cerradura diseñada en colaboración con LG y Schneider Electric, así como con otros accesorios Works with Apple Home y Matter, tales como cámaras, cerraduras inteligentes o termostatos.

Un diseño elegante

El nuevo altavoz HomeView presenta un elegante diseño de aluminio en cuatro colores (plata, dorado, rosa y gris espacial) con una pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas conectada a una base de altavoz abovedada mediante una bisagra de acero inoxidable. Este diseño permite una inclinación suave para una visualización cómoda en mesas de cualquier altura.

Su diseño y pantalla Liquid Retina se integran a la perfección en cualquier espacio, manteniendo una visibilidad nítida desde cualquier punto de la habitación. Apple explica que incorpora tecnologías de visualización adaptativa, como True Tone, que reaccionan a los cambios de luz a lo largo del día.

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El brillo automático se ajusta desde 500 nits hasta tan solo 0,3 nits, lo que es ideal para tener, por ejemplo, en la mesita de noche.

Por su parte, el modelo HomeView, que se monta en la pared y está disponible en gris espacial y plata, ofrece la misma pantalla Liquid Retina de 7 pulgadas, potentes funciones y un sonido excepcional. Se puede fijar a la pared mediante tres soportes diseñados específicamente por Schneider Home, con opciones de instalación por cuenta propia o profesional.

Un elemento fundamental del diseño es la capacidad de consumir contenido. Además de la pantalla, cuenta con una arquitectura interna que integra dos altavoces de rango completo que proporcionan un sonido espacial envolvente. Un woofer con salida hacia abajo y dos radiadores pasivos con cancelación de fuerza están integrados en la base, ofreciendo una increíble extensión de graves.

"Impulsado por el procesador Apple Silicon y sensores del sistema en tiempo real, el audio computacional avanzado optimiza continuamente el volumen y la respuesta de graves a cualquier nivel. La versión de montaje en pared ofrece un sonido rico con dos altavoces personalizados y audio computacional optimizado específicamente para su colocación en la pared", explica Apple.

Integra además una cámara en la parte superior con Center Stage, que permite hacer FaceTime de forma cómoda incluso cuando te estás moviendo por la habitación.

Verdaderamente inteligente

Más allá del diseño, el verdadero punto fuerte de este altavoz es que se convierte en el centro del hogar. Es por ello que reconoce hasta seis usuarios, a los que reconoce el rostro. Ofreciendo una experiencia personalizada para cada una. Cada usuario tiene su propia pantalla de inicio personalizada con apps y widgets.

Un detalle interesante de la interfaz es que se ajusta de forma inteligente según la distancia del usuario, mostrando información más sencilla visible desde cualquier punto de la habitación y detalles más nítidos a medida que se acerca.

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En su interior incluye Siri IA, que no sólo es más capaz y conversacional, sino que tiene un conocimiento más amplio del mundo.

Sin embargo, el verdadero valor diferencial es cómo se entiende con el iPhone o con el iPad con Apple Intelligence. Realiza acciones en diferentes apps y muestra información relevante de Mensajes y Calendario, listas de reproducción en Apple Music y más, basándose en su contexto personal, con lo que el entendimiento entre los diferentes dispositivos es clave para tener una experiencia completa.