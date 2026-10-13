Apple lanza un nuevo HomePod mini y un nuevo Apple TV 4K en su nueva ofensiva para conquistar el hogar inteligente

Apple ha presentado una nueva ofensiva para conquistar el hogar conectado. Lo ha hecho con el nuevo altavoz HomeView como centro de esta apuesta, aunque no lo ha hecho sólo, ya que le acompañan las nuevas versiones del HomePod mini y el Apple TV 4K.

Ambos llegan con más rendimiento y más capacidades, entre ellas la posibilidad de combinarse cuatro altavoces HomePod mini con el Apple TV 4K para tener una calidad de audio completamente inmersiva en el salón de casa.

A diferencia del HomeView, Apple TV 4K y HomePod mini sí llegan a España. El primero lo hace por 349 euros y estará disponible el 13 de noviembre, mientras que el altavoz estará en tiendas el 30 de octubre por 169 euros.

HomePod mini: más color y sonido

El nuevo HomePod mini no cambia de aspecto. Hereda el diseño del altavoz original con sutiles cambios como nuevos colores o una nueva interfaz visual. Sin embargo, las sorpresas están en el interior, con un sonido capaz de llenar una habitación por sí mismo.

Ofrece un sonido de 360 grados lleno de matices en su distintivo tamaño compacto al usar un solo altavoz, pero puede crecer al formar un par estéreo o un sistema multizona.

HomePod mini con un iMac Apple

Incorpora el potente chip S10 de Apple que, junto con el audio computacional avanzado, analiza la música en tiempo real para optimizar el rango dinámico, el volumen y el rendimiento acústico espectacular.

Por primera vez, los usuarios pueden disfrutar de un sonido envolvente con cuatro altavoces con el nuevo Apple TV 4K (4.ª generación). De este modo, los cuatro altavoces y el decodificador reconocen la posición de cada altavoz en la habitación para calibrar automáticamente la sincronización y los niveles del audio en función del espacio.

HomePods junto al Apple TV 4K Apple

Además del salón, el altavoz también funciona como la salida de sonido predeterminada de nuestro Mac si así lo queremos, de este modo expande la experiencia de consumo de contenido o de juego en ellas.

Uno de los cambios más apreciables se encuentra en la parte superior, con la nueva interfaz Sound Glow. Cambia de color y se mueve al ritmo de la música. Además, la portada del álbum que aparece en Ahora Suena genera un efecto de luz a juego que es único para cada canción. Asimismo, los usuarios pueden también elegir un paisaje sonoro como la lluvia para activar animaciones personalizadas que crean un ambiente relajante.

Como en generaciones anteriores, el HomePod mini permite controlar fácilmente los dispositivos del hogar gracias a comandos de voz a través de la app Casa.

Apple TV 4K: más rápido e inmersivo

El esfuerzo de Apple en sus producciones de cine y series ahora elevan la calidad gracias a una mejor forma de poder verlas en nuestro salón con el Apple TV 4K.

El nuevo dispositivo ofrece la experiencia de cine en casa más inmersiva hasta la fecha con un rendimiento aún más rápido que le permite mejorar en calidad de audio, de sonido, de respuesta con juegos, así como ser el centro del hogar desde el televisor.

Apple TV 4K Apple

Equipa el chip A19 que ofrece un rendimiento de la CPU hasta un 50% más veloz que la generación anterior, así como un rendimiento gráfico el doble de rápido. Esto se traslada a una navegación más rápida, unas animaciones más fluidas y mayor capacidad para jugar.

El chip A19 también cuenta con un nuevo decodificador AV1 dedicado que mejora tanto la eficiencia como la calidad de la reproducción en streaming y reduce el consumo de ancho de banda.

Una de las grandes novedades es el nuevo mando Siri Remote, que aunque mantiene su reconocible diseño, ahora es compatible con la búsqueda de precisión en Buscar e incluye la opción de emitir un sonido para encontrarlo entre los cojines del sofá.