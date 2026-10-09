Apple anunciaría los primeros MacBook con pantalla táctil este mes: le acompañarían otros Mac y un nuevo iPad mini

Apple pisa el acelerador en octubre. La compañía, que tiene marcado el 23 de octubre en rojo en el calendario con el lanzamiento de su primer smartphone plegable, el iPhone Duo, prepara un mes de lanzamientos con múltiples novedades.

A este nuevo teléfono hay que sumarle las novedades que llegarán el próximo martes 13 de octubre, cuando se espera que la compañía de Cupertino pueda presentar nuevos dispositivos para el hogar. Sin embargo, va más allá.

Según reporta Bloomberg, Apple está ultimando un segundo evento de lanzamientos el 27 de octubre con la idea de dar a conocer el primer MacBook con pantalla táctil, así como un nuevo iPad mini, y renovados MacBook Pro así como iMac.

Cabe tener en cuenta que la última quincena de octubre es una fecha habitual para Apple en la que dar a conocer nuevos portátiles, ya lo hizo en 2024 y en 2025.

La idea de este evento es acercar aún más los productos de Apple a profesionales centrados en producción creativa como creación de vídeo, edición de fotografía, música o ilustración. No es la primera vez que se centra en este perfil de usuario, pero ahora redoblaría sus argumentos con mayor músculo y capacidad.

Según el medio, los nuevos MacBook Pro con pantalla táctil serán más ligeros que los actuales y ofrecerán un panel OLED y una nueva tecnología de visionado para asegurar la misma calidad hasta ahora pero con una nueva forma de relacionarse con los equipos.

Se espera que la pantalla cuente con una Dynamic Island similar a la que tienen los iPhone, y es que cabe recordar que los teléfonos de Apple usan paneles OLED en las pantallas.

MacBook Pro M4 Chema Flores Omicrono

De este modo, Apple mejoraría la experiencia de trabajar con ordenadores increíblemente potentes que ahora tendrían el uso de una pantalla táctil como una fórmula para poder espolear su rendimiento y experiencia de usuario.

Por otro lado, junto a estos MacBook Pro con pantalla táctil también llegaría una renovación de Mac con el nuevo chip M6, que podría ir desde nuevos portátiles MacBook hasta una nueva versión de su ordenador de escritorio iMac. No se espera un especial rediseño en este modelo, después de que el año pasado se rumorease una ampliación de pulgadas en el panel, que sí podrían llegar en un futuro

iPad mini 2024 Chema Flores Omicrono

Por otro lado, también se espera una renovación del iPad mini. Se espera que Apple dote de mejor pantalla y potencia al tablet más compacto de la empresa, en un momento en el que el iPhone Duo podría canibalizar sus ventas.

Entre las mejoras de este equipo estaría un nuevo panel OLED, mejora de la cámara para hacer videoconferencias, un mejor sistema de sonido para consumir contenido, así como nuevos accesorios.

En cualquier caso, estos productos llegarían después de los que presentará el próximo martes 13 de octubre, que estarían enfocados por completo al uso en el hogar. Entre ellos se esperan el primer HomePod con pantalla así como nuevos HomePod mini y Apple TV.