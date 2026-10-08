Es oficial: Apple presentará nuevos dispositivos para el hogar el próximo 13 de octubre

"Bienvenido a casa", con esa frase tan escueta pero acogedora, Apple ha anunciado la llegada de novedades relativas al hogar el próximo 13 de octubre.

A diferencia del evento de presentación de los últimos iPhone, las novedades llegarán en un formato más reducido en un encuentro en Nueva York, y donde se espera que la compañía de Cupertino de a conocer su nueva estrategia de dispositivos para el hogar, donde Siri AI tendrá un especial protagonismo.

Se espera que el principal protagonista del evento sea el conocido entre la rumorología como HomePad, un altavoz con pantalla que sirva a Apple para competir contra las alternativas de Google y Amazon.

A través de él, el usuario podrá gestionar sus tareas diarias, extender la experiencia del ecosistema de productos así como gestionar los diferentes accesorios del hogar conectado.

Este HomePad no llegaría solo. En la parte de sonido también se espera que Apple pueda renovar los HomePod mini, sus pequeños altavoces lanzados en 2020, y que fueron renovados en 2024 con ligeros cambios con respecto al modelo original.

La idea en ambos sentidos sería la misma: que el usuario pueda relacionarse con ellos a través de comandos de voz usando las nuevas funcionalidades de Siri AI, para que así la inteligencia artificial de Apple pueda gestionar las peticiones del usuario —por más complejas que sean—.

Por otro lado también se especula con la renovación del Apple TV. El último dispositivo que permite llevar el ecosistema de la compañía a los televisores fue lanzado en 2022 y ahora llegaría una versión renovada que serviría no sólo para ver y jugar a más y mejor contenido en el televisor, sino también para ser el centro del hogar conectado.

Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI — Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026

Sin embargo, la parte más llamativa de este acuerdo sería el crecimiento de los dispositivos conectados con el ecosistema de Apple. Y sería la parte realmente más interesante: saber por dónde será el camino que recorrerá Apple en el hogar.

En concreto Bloomberg revelaba el pasado domingo que la compañía habría llegado a un acuerdo con LG para desarrollar en conjunto dispositivos domésticos inteligentes tales como termostatos, cerraduras, timbres o cámaras de vigilancia, que irían llegando los próximos meses.

Aquí cabe tener en cuenta el celo que Apple tiene con la privacidad del usuario, cuyas prácticas son el centro de la estrategia de la empresa, así como el proceso de instalación de estos dispositivos en el hogar, que requeriría de una logística más complicada de la que la compañía está acostumbrada.

En cualquier caso, habrá que esperar al próximo 13 de octubre, cuando Apple dé a conocer todas las novedades relativas al hogar.