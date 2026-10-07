Microsoft presenta el Surface Laptop Ultra: el portátil Windows 11 definitivo con agentes de IA locales

Microsoft ha convertido Windows 11 en un sistema agéntico, que usa el hardware del dispositivo para ejecutar modelos de IA sin necesidad de conectarse con la nube. Más información:

Microsoft ha presentado sus planes de futuro en el evento celebrado hoy en San Francisco, con una gran cantidad de novedades de hardware y de software, y como no podía ser de otra manera, un especial protagonismo de los agentes de IA.

El CEO de Microsoft, Satya Nadella, abrió la conferencia dejando claro que los anuncios de hoy no solo tienen importancia por lo que representan en la actualidad, sino por la trayectoria de futuro y la influencia que tendrán en el ecosistema.

Nadella estableció tres pilares para el ecosistema: confianza, inteligencia y IA en el flujo de la ambición humana. La gran pregunta de la compañía era cómo llevar esos pilares a Windows, con Agent 365, Microsoft IQ y Copilot, respectivamente.

Nuevos ordenadores Windows

Microsoft ya presentó hace dos años los Copilot+ PCs, ordenadores más eficientes y capaces de ejecutar algunas tareas de IA de manera local. Ahora, la compañía ha presentado una nueva gama, llamada Builder.

El nuevo Surface Laptop Ultra será el primer dispositivo de la nueva gama Builder, centrada en los ordenadores más potentes y capaces de ejecutar modelos de manera local y sin necesidad de conexión con la nube. Están pensados para programadores y profesionales creativos.

Surface Laptop Ultra Microsoft Omicrono

Para que los programadores no tengan que esperar a nada, el Surface Laptop Ultra permite hacer cosas como dejar que un modelo genere código fuente, editar un vídeo en DaVinci Resolve, e incluso jugar a videojuegos modernos como el nuevo Gears of War, todo al mismo tiempo.

Todas esas apps se ejecutan al mismo tiempo, gracias a la potencia de RTX Spark, el nuevo procesador de Nvidia. No todos los juegos serán compatibles desde el inicio, pero Microsoft ha presumido que cientos de juegos estarán disponibles, y que en el 2027 la saga Call of Duty será compatible.

Surface Laptop Ultra Microsoft Omicrono

El Surface Laptop Ultra está diseñado en base al RTX Spark de Nvidia, con hasta 128 GB de memoria unificada y hasta 1 petaflop de rendimiento en FP4 AI. La eficiencia térmica se ha mejorado en 2,5 veces respecto a los anteriores Surface, y Microsoft promete un rendimiento del 99% cuando no tenemos el dispositivo enchufado y dependemos de la batería.

El portátil tiene un grosor de solo 18 mm, con un peso de 4,5 libras. La nueva pantalla táctil es la más brillante de cualquier portátil, según Microsoft.

A new generation of Surface is here. https://t.co/TEsVzs8Pma — Microsoft Surface (@surface) October 7, 2026

No se ha escatimado en conectividad, a diferencia de pasados modelos de Surface; el Laptop Ultra tiene la mayor cantidad de puertos en la historia de la gama, y por primera vez, cuenta con carga magnética por USB-C. Este es básicamente un puerto USB-C magnético, que se acopla directamente pero que se quita fácilmente con tirar del cable.

El Microsoft Surface Laptop Ultra tendrá un precio de partida de 2.599 dólares, con la disponibilidad y el precio en España por confirmar. Microsoft sí que ha confirmado que mantiene su colaboración con fabricantes como Asus, Dell, Lenovo, HP y MSI, que lanzarán sus propios modelos con diferentes factores de forma y funciones adicionales como soporte de lápiz táctil.

Nueva búsqueda con IA en Windows

La búsqueda de Windows va a cambiar para siempre, con el añadido de miles de nuevas acciones que se pueden realizar directamente desde la barra de tareas. Podemos cambiar el volumen, ajustar las ventanas, enviar un mensaje usando el teléfono conectado al móvil, y mucho más.

Desde la barra también será posible acceder a la nueva app de Copilot, iniciando la conversación directamente desde la barra de tareas con la opción de abrir la app si queremos más.

Copilot adoptará la inteligencia híbrida "Hybrid Intelligence" para ejecutar algunas funciones de manera local. Al activarlo, Copilot podrá acceder a nuestros archivos, realizar acciones en apps y configuración de Windows, y usar modelos locales sin coste que se ejecutan directamente en el ordenador, aunque las acciones más difíciles seguirán usando modelos en la nube.

Office se integrará dentro de Copilot, y eso nos permitirá acceder a nuestros archivos directamente desde la app y trabajar con ellos.

Office dentro de Copilot Microsoft Omicrono

La nueva pestaña Code permite crear aplicaciones nativas para Windows con un simple 'prompt', lo que facilitará enormemente obtener programas especialmente diseñados para nuestras necesidades.

Autopilot es el agente autónomo de Copilot, que es capaz de realizar acciones por su cuenta en base a nuestras órdenes; ahora puede acceder a nuestro ordenador, incluyendo nuestros correos y documentos sin importar su localización, incluso renombrándolos.

Microsoft promete que datos importantes como la declaración de impuestos no serán subidos a la nube gracias a los modelos locales; Autopilot también nos pedirá autorización antes de realizar acciones como enviar correos electrónicos.

Windows cambia para adoptar la IA

Las apps para Windows también son capaces de acceder a todo este potencial. Perplexity, por ejemplo, puede acceder a archivos guardados en el ordenador y ejecutar modelos de manera local para una mayor privacidad.

Agente de IA de Perplexity y Muse podrán acceder a los archivos del ordenador Microsoft Omicrono

Gracias a esto, Microsoft espera atraer a todas las plataformas, confirmando en la conferencia que Muse, el agente de Meta, llegará como app nativa para Windows 11.

La configuración inicial de Windows también cambiará, con la opción de instalar programas como OpenClaw al mismo tiempo que instalamos el sistema operativo.

Windows como sistema agéntico

La nueva generación de Windows será una plataforma agéntica, en la que los agentes, tanto los de Microsoft como los de otros desarrolladores, puedan trabajar con los datos, la memoria y el contexto del usuario.

Los sistemas operativos modernos están pensados para que el usuario utilice apps, pero en la era agéntica, eso no es suficiente. Microsoft quiere que los agentes sean seguros, contenidos y controlables, y presentó varias tecnologías como MEC (Microsoft Execution Containers) para controlar el acceso de los agentes.

Con esto, Microsoft cree que Windows es la plataforma más segura para agentes; lo demostró en un vídeo en el que el usuario pide a un agente que actualice un programa, pero la página web incluye instrucciones maliciosas así que lo evita; las compañías también podrán ver las acciones de los agentes por separado de las acciones de los empleados.

Llega la IA local al ordenador

Microsoft apuesta por lo que llama inteligencia híbrida, es decir, que la IA se puede ejecutar tanto en la nube como en el dispositivo del usuario dependiendo de las necesidades; por ejemplo, habrá casos en los que será suficiente ejecutar un modelo en el ordenador.

La compañía mostró el nuevo modelo MAI Code 1.1 Flash, capaz de ejecutarse en el ordenador para tareas de programación, y adelantó que el nuevo modelo de Nvidia será capaz de ejecutar modelos con más de 70.000 millones de parámetros de manera local con los procesadores RTX Spark. DeepSeek V4 Flash también se puede ejecutar de manera local en el dispositivo.

Microsoft mostró una interesante demostración en el que mostró cómo GitHub Copilot era capaz de realizar acciones como limpieza de código de manera completamente local, usando la GPU del ordenador; el cambio a un modelo en la nube, como GPT-6.1 Luna, se realiza de manera automática si la petición es demasiado compleja, pero es posible controlarlo para no gastar tokens; por ejemplo, para dejar el ordenador trabajando toda la noche.