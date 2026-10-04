Razer sabe que no necesitas un teclado grande, sino uno rápido: el nuevo Huntsman V3 Pro Mini 8 KHz llega a España

Es fácil olvidarlo, pero hasta hace unos años, los usuarios se tenían que adaptar a los teclados, y no al revés. Hoy en día, la variedad es enorme y podemos escoger el estilo y la disposición que realmente encaja con nuestro estilo.

Un buen ejemplo lo tenemos en el nuevo Huntsman V3 Pro Mini 8KHz que Razer ha lanzado en España esta semana, una versión en formato 60% de su famoso teclado que busca ofrecer la máxima precisión y velocidad.

Además de reducir el tamaño del teclado, la compañía ha integrado en este modelo compacto sus tecnologías de rendimiento más avanzadas para garantizar una respuesta prácticamente instantánea.

Los teclados de 60% están ganando popularidad por ofrecer un tamaño extremadamente compacto y que apenas ocupa sitio en la mesa, algo que nos puede venir bien para mejorar nuestra ergonomía y ganar espacio para el ratón.

Es cierto que no son para todo el mundo, ya que sacrifican muchas teclas que son imprescindibles para el uso en oficina (aunque las mismas funciones son accesibles mediante atajos de teclado), pero para mucha gente, como jugadores, es justo lo que necesitan.

Razer Huntsman V3 Pro Mini 8KHz Razer Omicrono

Este modelo además incluye los nuevos interruptores ópticos analógicos Razer Analog Optical Gen-2, que no funcionan con un mecanismo de 'encendido y apagado' como la mayoría de los interruptores, sino que son analógicos y capaces de registrar todo el rango de movimientos, entre los 0,1 milímetros hasta los 4 milímetros.

Entre otras cosas, esto permite adaptar el comportamiento de cada tecla por separado al estilo del usuario; por ejemplo, podemos hacer que una tecla detecte la pulsación mucho antes que el resto si la vamos a usar de manera repetida.

Relacionado con esto, la función Rapid Trigger permite la repetición ultra rápida de pulsaciones con una precisión de 0,1 milímetros, una exactitud 2,5 veces superior a la de teclados de la competencia según Razer.

Pero la gran novedad de este modelo, como indica el nombre, es la inclusión de la tecnología HyperPolling de 8.000 Hz reales, 8 veces la velocidad estándar de la industria. De esta manera, el dispositivo alcanza una latencia de tan solo 0,48 milisegundos, un rendimiento un 26% más rápido que otros modelos.

Huntsman V3 Pro Mini 8KHz Razer Omicrono

El Huntsman V3 Pro Mini 8KHz está fabricado en un chasis de aleación de aluminio 5052 con acabado cepillado que previene deformaciones, mientras que las teclas están fabricadas con PBT de doble inyección con acabado texturizado para evitar el desgaste con el paso del tiempo.

Para amortiguar el ruido, se ha añadido una capa de espuma densa en el interior y se ha aplicado lubricación individual a cada interruptor.

A pesar de la falta de teclas, el teclado se puede configurar con las teclas modificadoras para ajustar detalles como la altura de actuación y de sensibilidad; la memoria interna almacena hasta 6 perfiles sin necesidad de instalar ningún programa, y la compatibilidad con Synapse Web permite modificar la iluminación y sincronizarla desde un navegador, de nuevo sin tener que instalar nada.

El Razer Huntsman V3 Pro Mini 8KHz ya se encuentra a la venta en España con un precio de 189,99 euros en su versión en negro, con varias versiones en colores especiales incluyendo una Sentinels Edition y una NiKo Edition.