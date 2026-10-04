Llegan al Prime Day las ofertas de Anker: desde cargadores hasta cámaras de seguridad con rebajas de hasta un 57%

Los próximos 6 y 7 de octubre se celebra la Fiesta de Ofertas Prime, un nuevo periodo de rebajas en Amazon con una gran cantidad de descuentos en miles de productos; pero no hace falta esperar a esos días para aprovecharse.

Algunas marcas se han adelantado a este evento, rebajando sus productos con varios días de antelación para que tengamos un mayor margen para decidir qué comprar.

Anker es una de esas marcas, que ha revelado los productos que ahora podemos conseguir más baratos desde ahora hasta el 7 de octubre.

Anker es una marca famosa por sus soluciones de alimentación y accesorios para dispositivos móviles, así que, como no podía ser de otra manera, esos son los protagonistas de estas rebajas.

Empezando por el Anker Nano Charger 45 W, un modelo que reduce su tamaño un 47% y su peso un 36% respecto a un cargador convencional de 30 W gracias al uso de la tecnología GaN.

Cuenta con certificación TÜV para reducir la temperatura durante el proceso de recarga en hasta 12 ºC y añade una pantalla inteligente para supervisar el estado. Su precio ha sido rebajado en un 30% hasta los 27,99 euros.

Anker MagGo Power Bank MagSafe 2 Pro Anker Omicrono

Si ya hemos dado el salto a la carga inalámbrica, la batería portátil Anker MagGo Power Bank MagSafe 2 Pro se posiciona como una buena opción para el iPhone y móviles Android compatibles con Qi2.

Este modelo tiene una potencia de hasta 45 W, sistema de refrigeración activa y soporte integrado para poner el móvil en vertical. Ha sido rebajado en un 20% hasta los 87,99 euros.

En cambio, si queremos la máxima capacidad para viajes o para recargar varios dispositivos, el Anker Zolo Power Bank de 25.000 mAh por 74,99 euros puede ser más recomendable. También nos puede interesar un cable de alta potencia, el Anker Prime Cable USB-C de 240 W, fabricado en nailon reciclado, por 21,65 euros.

Soundcore P31i Anker Omicrono

En el apartado del sonido, la gama Soundcore tiene algunas de las mayores rebajas. Los Anker Soundcore P31i son los más rebajados, con un 57% de su precio original quedándose en 29,99 euros. Tienen traducción integrada, códec LDAC de alta resolución y hasta 50 horas de autonomía. Si queremos cancelación activa de ruido, los auriculares de diadema Anker Soundcore Space 2 se quedan en 99 euros, una rebaja del 24%.

Pero Anker es mucho más que accesorios para smartphones, y también tiene una gran presencia en el sector del hogar inteligente bajo la marca Eufy.

eufyCam C35 Anker Omicrono

La cámara de seguridad para exterior e interior Anker eufyCam C35 ofrece montaje magnético, visión nocturna a color y resistencia IP67 por un 45% menos, un precio de 109,99 euros, y no tendremos que pagar cuotas mensuales.

El dispositivo más llamativo es tal vez el sacaleches con calefacción Anker eufy S1 Pro, que usa la tecnología HeatFlow para mejorar el flujo de recolección e incluye estuche de carga inalámbrica con autonomía de 5 días, bajando un 30% su precio hasta los 209,99 euros.