La tecnología detrás de las Kipride Max de Kiprun: Decathlon las hace más ligeras, confortables y rápidas

El proyecto de Nike para desarrollar las primeras zapatillas del mundo propulsadas con motor fue un simple vistazo al futuro de la tecnología aplicada al deporte y a sus accesorios en España.

La firma Kiprun de Decathlon es consciente y por ello ha lanzado sus nuevas Kipride Max, las zapatillas más confortables y amortiguadas de todo su catálogo, gracias a su suela con sistema SCF M-TPU.

La clave está en esta media-suela SOFTECH que mezcla EVA, PEBA y OBC para conseguir una amortiguación de unos 42 milímetros en el talón. Y no es su único secreto de ingeniería.

La tecnología detrás de las Kipride Max

Kiprun ha detallado los procesos de ingeniería que ha llevado a cabo para desarrollar la estructura interna de sus Kipride Max, incluyendo la ya mencionada media suela de su interior.

Junto a la media-suela SOFTECH+ se encuentran tanto una plantilla strobel de 2 milímetros como una plantilla interior de 5 milímetros, fabricadas en SCF M-TPU, el sistema estrella de estas zapatillas.

Kiprun Kipride Max. Kiprun Omicrono

Según el fabricante, el SCF M-TPU reduce drásticamente las zonas rígidas del interior de la zapatilla con la intención de aumentar la suavidad bajo el pie y más importante aún, mejorar el rebote resultante.

Para lograr estas métricas, Kiprun ha dado a conocer los resultados de sus pruebas de laboratorio, comparándolas con las Kiprun KS900: el titular es que se consigue un aumento del 34% en la amortiguación global.

Le sigue un 6% más de ligereza, pese a tener una amortiguación más generosa y un 69% de retorno de energía, un 25% más frente a las KS900.2. También se logra un 21% más de suavidad en el talón y un 24 en el antepié.

Kiprun no se olvida de un empeine fabricado en un 98% de PET reciclado, que presume de ser muy adaptable, transpirable y muy suave para con la pisada, aprovechando zonas elásticas en el antepié.

Kiprun Kipride Max. Kiprun Omicrono

Estas zonas elásticas garantizan la expansión natural del pie, en paralelo a unos refuerzos laterales que se aseguran la correcta sujeción en la zona media del pie.

Por otro lado, no faltan un collar 360 grados incorporado y una lengüeta 3D knit que según la compañía, permite una sujeción sin la típica presión asociada al enfundar la zapatilla en el pie.

Por último pero no menos importante, las Kipride Max presentan un diseño con alas internas que "envuelven el pie de forma progresiva y uniforme", lo que añade estabilidad pero sin aumentar la rigidez.

Aún con este diseño, que además añade a la ecuación un collar altamente acolchado para la sujeción, las zapatillas logran mantener un peso máximo de 271 gramos en su versión EU M 42.

Las Kipride Max ya se pueden comprar en España en varias tallas: para hombre, de 40 a 47 y para mujer, de 36 a 42, por 149 euros el par.