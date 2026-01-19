El iPhone 18 cambiará por completo su diseño: de una Dynamic Island invisible a cámaras en una esquina

El río ya empieza a sonar. Las filtraciones de los futuribles iPhone 18 ya están comenzando a aparecer en España y citan importantes cambios de diseño relacionados con la Dynamic Island.

John Prosser, filtrador y youtuber con un amplio registro de aciertos en su haber, ha anunciado que los iPhone 18 Pro de este año reubicarán la cámara a una esquina de la pantalla.

No solo eso; además de reposicionar la cámara, Apple implementará un sistema Face ID bajo la pantalla, haciendo que el recorte pase a ser el único elemento visible del teléfono en el frontal junto con la Dynamic Island.

Los iPhone 18 Pro, con Face ID bajo la pantalla

Así lo ha determinado el propio Prosser en su último vídeo de filtraciones. Explica que la función de Dynamic Island no desaparecerá, pero sufrirá un cambio drástico similar al ocurrido en los iPhone 14 Pro.

Fue con esa generación que Apple introdujo la Dynamic Island, la función que reemplazaba la muesca en la pantalla y dejaba un simple recorte en forma de píldora que aglutinaba el hardware del Face ID y la cámara en una única unidad.

La Dynamic Island también hace las veces de software ya que el usuario puede tocar sobre la píldora para modificar su tamaño y acceder a un limitado número de controles y funciones dentro de la píldora.

Prosser recoge el testigo del filtrador Digital Chat Station y asegura que Apple reposicionará la cámara del iPhone en la esquina izquierda de la pantalla, similar a lo que hacían los fabricantes Android hace unos años.

Vídeo de Jon Prosser

El cambio será drástico. El nuevo sistema Face ID de los iPhone 18 Pro pasará a estar directamente bajo la pantalla, limitando el recorte simplemente a la cámara frontal.

Tanto la cámara como el resto de hardware del Face ID se moverán a la esquina, ubicando la cámara True Depth bajo el panel del móvil. Actualmente, ese es el lugar donde iOS muestra la hora.

La decisión, siempre teniendo en consideración que esto es un rumor, tiene sentido. Los fabricantes Android llevan muchos años usando el recorte en la pantalla con el sensor de cámara expuesto.

La cuestión es que si bien muchos fabricantes posicionaron esta cámara en una esquina, poco a poco han ido moviéndolo al centro, siendo esta la posición idónea para estos sensores.

Dynamic Island Apple

Tiene toda la lógica que Apple quiera diferenciar su iPhone reposicionando este sensor en una de las esquinas del móvil, y reaprovechando sus funciones de software para disimularlo en la medida de lo posible.

Una buena parte de los rumores recientes coinciden en que Apple por fin ocultará el hardware del Face ID bajo la pantalla en estos iPhone 18 Pro.

Los iPhone 18 seguirán manteniendo la Dynamic Island. El misterio recae sobre el futurible iPhone Air de segunda generación, que se presentaría o bien este año, o el siguiente.

El analista Ross Young no desmiente la posibilidad de que el Face ID vaya bajo la pantalla, pero cree que Apple seguirá optando por el recorte, aunque esta vez más reducido.

Dynamic Island según Prosser. Jon Prosser Omicrono

Mark Gurman, periodista de Bloomberg y filtrador con una abultada cantidad de aciertos en su haber, ya dejó claro que los iPhone 18 Pro podrían tener una Dynamic Island más pequeña.

Prosser, que ha tenido problemas en tiempos recientes con Apple a tenor de sus filtraciones, no ha confirmado la procedencia de estos rumores. No se sabe si es información exclusiva.

Otros detalles de su vídeo, expone el portal MacRumors, recogen varios de los últimos rumores de nueva hornada de los iPhone 18 Pro, como la inclusión de un sistema de apertura variable o los nuevos colores de este año.

Si Prosser tiene razón en esta filtración, tanto estos iPhone 18 Pro como el plegable que llegará este año servirán de anticipo para lo que se verá en 2027, con los iPhone 20º aniversario.