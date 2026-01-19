Airbus tendrá robots humanoides para sus fábricas: así es el Walker S2 que se cambia a sí mismo las baterías

En el mercado de los robots humanoides se han visto muchas locuras, tanto en España como en otros mercados. Sin ir más lejos, la firma china UBTech sacó músculo en noviembre con un ejército de robots listos para comercializarse.

Tal y como adelanta el South China Morning Post, este mismo fabricante ha llegado a un acuerdo con Airbus, el titán de la aviación, para incorporar los Walker S2 en algunas de sus operaciones de manufacturación.

El robot, que se postula como el primero en ser capaz de intercambiarse a sí mismo las baterías para operar sin cesar, se integrará en algunas de las áreas de fabricación de aviación de Airbus.

Airbus se introduce en la robótica

Este acuerdo ha incluido el pedido de unidades Walker S2 por parte de Airbus. UBTech ha explicado en un comunicado que se explorarán nuevas aplicaciones de sus robots en la fabricación de aviones.

Esta idea se explorará conjuntamente, por ambas compañías, como parte de este acuerdo de transacción. Estos robots acabarán en las instalaciones de fabricación del fabricante europeo de aviación.

Demostración del robot Walker S2.

Este Walker S2 vio la luz en julio del año pasado, con un titular bien claro: se postulaba como el primer robot en ser capaz de cambiarse a sí mismo de baterías, para operar las 24 horas del día.

El proceso, que dura 3 minutos y que no requiere la intervención de un operario humano, permite al Walker S2 ir a una estación autónoma y realizar este procedimiento de intercambio de baterías.

Lo consigue gracias a una tecnología de equilibrio de energía con un combo de baterías duales, separadas por módulos y acopladas en la parte trasera del S2, en su abdomen.

Gracias a este sistema, el robot puede operar sin descanso, y sin temor a que se quede sin autonomía. De hecho, ni siquiera se apaga al retirarle su batería principal.

Robot Walker S2. UBTech Omicrono

Esto es debido a la segunda batería de respaldo incorporada. El sistema otorga al robot la capacidad de cambiar a la batería de respaldo en caso de que la principal falle o se descargue.

Tanto es así que el robot puede elegir de forma autónoma qué batería elegir y decidir entre cambiar la batería o cargarla, dependiendo de la envergadura y la prioridad de la tarea.

Si por ejemplo el Walker S2 de UBTech entiende que debe realizar una tarea que requiera un nivel de carga superior al que tienen sus baterías, irá a la estación antes de ejecutarla; lo mismo pasará si su batería está defectuosa o descargada.

Por el resto, el S2 es un robot humanoide bípedo, con capacidades de raciocinio e inteligencia mejoradas respecto a la generación anterior. Presenta un cuerpo de 1,76 metros de alto y una capacidad de transporte de 15 kilos.

Robots de UBTEch. UBTech Omicrono

Presenta un sistema de visión con inteligencia artificial y brazos con un alto nivel de grados de libertad, para lograr movimientos precisos mientras el robot es consciente de su entorno industrial.