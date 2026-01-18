Lo nuevo de Insta360 son unas webcams equipadas con inteligencia artificial que cancelan el ruido en segundos

La compañía Insta360 ha tenido un 2025 repleto de novedades. En agosto publicaron su nueva ofensiva contra GoPro con su cámara de acción Go Ultra y en abril, lanzaron su exitosa Insta360 X5.

Vuelven a la carga lanzando las Insta360 Link 2 Pro y Link 2C, nuevas cámaras 4K que se postulan como renovaciones de las ya exitosas webcams con IA lanzadas hace meses.

Las nuevas cámaras de Insta360 se valen, de nuevo, de la inteligencia artificial y de las prestaciones de vídeo más punteras para ofrecer una experiencia en videoconferencias ultravitaminada.

Las webcams de Insta360

Las Insta360 Link 2 Pro y Link 2C incorporan en ambos modelos sensores de 1/1,3 pulgadas, con ISO nativo dual para mejorar la imagen en condiciones de poca luz y lograr un mejor rango dinámico.

El audio corre a cargo de un sistema de micrófonos con captación direccional y formación de haces que además está aderezado con cancelación de ruido, también con IA.

Cámara de Insta360. Insta360 Omicrono

En términos de resolución, ambos modelos pueden alcanzar 4K a tasa de 30 fotogramas por segundo. La clave no obstante es un sistema True Focus con enfoque por detección de fase que fija al sujeto.

El modelo superior integra un seguimiento con IA gracias a un diseño con gimbal giratorio de 2 ejes, que además encuadra tanto a sujetos individuales como a grupos completos; perfecto para presentaciones.

La Insta360 Link 2C Pro, la versión más económica, está pensada para streaming y videollamadas; tiene encuadre automático y audio con IA, pero sin el seguimiento completo. Ambas abarcan 83,9 grados de campo de visión.

Eso sí, las dos cámaras disfrutan de una montura magnética que permite una colocación rápida en superficies y monitores, evitando tener que usar la típica pinza que puede dañar monitores.

Insta360 Link 2C Pro. Insta360 Omicrono

El audio es otro punto importante, ya que la IA va más allá del sistema de cancelación de ruido. Permite acceder a 4 modos completos de audio, que regulan el nivel de procesamiento del mismo.

Existe un modo original sin procesamiento, un modo estándar que aporta calidad, un modo amplio para captar varios interlocutores y otro dirigido que aísla una voz en espacios concurridos o dirigidos.

Otras bondades incluyen control por gestos, preajustes de escena con ajustes visuales de IA, modos inteligentes para simular pantallas verdes o modos retratos y el asistente de IA de Insta360.

Se trata de Insta360 InSight, el software perfecto para reuniones para grabar y transcribir reuniones usando tecnología de inteligencia artificial.

Precio y disponibilidad

Las Insta360 Link 2 Pro y Link 2C Pro ya se pueden comprar en la tienda de la firma y Amazon, con dos precios bien diferenciados de 269 y 219 euros, respectivamente.