Esta grabadora convierte tus reuniones en resúmenes y transcripciones con IA al instante sin importar el idioma

Anker, a través de su marca de sonido soundcore, ha presentado en el CES de Las Vegas un dispositivo que está llamado a revolucionar las reuniones de trabajo o las clases en la universidad.

Se trata de soundcore Work IA, un dispositivo compacto y avanzado que lleva la grabación de voz a otro nivel. Permite habilitar automáticamente el resumen por IA y cuenta con un modelo de conversión de voz a texto que soporta más de 100 idiomas para una comunicación fluida entre usuarios de diferentes países.

Esta grabadora inteligente permite grabar, transcribir y resumir de forma automática y precisa en un centenar de idiomas, facilitando la organización de información tanto en el entorno profesional como académico.

Lo hace gracias a su tecnología integrada de inteligencia artificial, el dispositivo ofrece transcripciones automáticas con un 97% de precisión, identificación de interlocutores y segmentación inteligente.

Con la idea de ser lo más funcional y eficaz posible, permite resúmenes estructurados y personalizables con más de 25 plantillas, y la opción de combinar varias grabaciones en un solo resumen para mayor claridad y continuidad.

Uno de sus elementos clave es su diseño. No sólo por tener un tamaño compacto y fácil de llevar, sino porque al incorporar una forma de tipo clip fácil es ideal para llevar en la ropa o colgado.

soundcore Work IA Souncore Omicrono

Dispone de un peso de apenas 10 g y un diámetro de solo 23,2 mm, se puede fijar al cuello de la camisa, colgar del cuello o acoplar al teléfono junto con el estuche de carga, que también incluye un micrófono.

Otra de las claves es la duración de la batería, ya que es posible que acompañe al usuario durante todo el día, con hasta 32 horas de grabación.

Sobre la privacidad de las conversaciones, Anker explica que dispone del cifrado AES-256, un almacenamiento local para 250 horas de audio , así como también es posible acceder al respaldo en la nube de Amazon (AWS).

A diferencia de otras soluciones de transcripción de voz, este dispositivo se sincroniza de manera instantánea vía Bluetooth o WiFi con el teléfono móvil, siendo compatible tanto con el sistema operativo de Apple (iOS) o la que tienen la mayoría de móviles en España (Android).

Con respecto a su precio y disponibilidad, pese a haberse presentado este mismo mes en la feria de CES de Las Vegas, ya está disponible para su compra en Amazon por 159,99 euros. Lo hace en dos colores, negro o blanco.

Eso sí, cabe tener en cuenta que se trata de un producto que incluye una suscripción adicional si queremos ir más allá de las funciones básicas o superamos los 300 minutos de transcripción mensual. Con lo que si superamos esa cantidad de minutos o queremos desbloquear funciones como el resumen agregado o preguntarle a la IA será necesario pagar 72,99 euros al semestre o 249,99 euros al año.