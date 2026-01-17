'Revive' tu Game Boy de Lego con este kit electrónico: podrás jugar incluso con cartuchos

El revival que están viviendo consolas de pasadas generaciones está dejando extrañados a muchos en España, con lanzamientos tan peculiares como el de la Atari 2600+ Pac-Man.

Si eres uno de esos usuarios que ha adquirido un kit de Lego basado en la LEGO Game Boy, estás de enhorabuena: existe un kit que convierte este conjunto en una consola funcional.

Se trata de BrickBoy, un kit electrónico diseñado y ensamblado para los conjuntos de LEGO de Nintendo Game Boy, que otorga a este producto una segunda vida para los más nostálgicos.

Una Game Boy LEGO que funciona de verdad

Hace ya un tiempo que se lanzó el set de LEGO Nintendo Game Boy, una representación prácticamente idéntica de la mítica consola japonesa lanzada en el 1989.

Consta de 421 piezas, y responde al número de coleccionable 72046. Obviamente no es funcional, pero replica casi perfectamente la consola original.

LEGO Game Boy con BrickBoy instalado. Substance Labs Omicrono

BrickBoy, del equipo de ingenieros Substance Labs, es un kit que se puede montar dentro de la propia LEGO Game Boy para conseguir que sea una consola funcional y jugable.

Este es un conjunto creado de forma independiente por ingenieros con componentes personalizados; desde los mecanismos de botones hasta los módulos de la pantalla, la placa o el cartucho están confeccionados.

Lo más importante es que mantiene exactamente la misma estética de la consola en su formato LEGO, siendo el cambio más obvio el de la pantalla. Sin embargo, añade detalles interesantes.

Por ejemplo, además de incluir una pantalla retroiluminada, el BrickBoy añade altavoz, botones funcionales y un switch de encendido. La instalación, dicen los creadores, se completa en 5 minutos.

LEGO Game Boy con BrickBoy instalado. Substance Labs Omicrono

Pero, ¿qué se puede hacer con este kit? Se pueden cargar ROMs propias a la consola y un conjunto de títulos freeware. También se pueden cargar copias de seguridad de juegos obtenidos legalmente.

Lo más sorprendente es que el kit da la posibilidad al usuario de usar sus cartuchos oficiales no solo de Game Boy, sino de Game Boy Color y Game Boy Advance usando un lector de cartuchos de terceros, no incluido eso sí.

Existen dos versiones de este kit; una edición que mantiene la consola en su formato estándar y otro llamado 'Arcade Edition' que transforma el modelo LEGO en una suerte de máquina arcade.

Aunque el proyecto ha tenido éxito a nivel de financiación en Kickstarter, presenta algunos problemas. Por ejemplo, el kit no es especialmente barato, ni siquiera en su versión más básica.

Kit Gamer de BrickBoy. Substance Labs Omicrono

La opción más económica y que actualmente está disponible en la plataforma de micromecenazgo es el Gamer Kit, que incluye audio Bluetooth, actualizaciones de sistema y demás por 169 euros.

Afortunadamente, esta variante presenta varias ventajas respecto al modelo base, con un modo de gameplay acelerado, iluminación personalizable y controles mejorados.