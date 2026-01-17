Dreame va a por DJI con su nueva Leaptic Cube, un dispositivo modular equipado con IA capaz de grabar 8K

A la hora de hablar de cámaras de acción en España es tremendamente fácil pensar en firmas como DJI o Insta360. Dreame se ha subido al carro con su primer modelo, la Leaptic Cube.

Presentada en el CES 2026, Dreame ha presentado la que es su primera cámara de acción, ultravitaminada con resolución 8K y, sobre todo, con un factor de forma modular muy reconocible.

Dreame no ha tenido problema alguno a la hora de fijarse en el diseño de la DJI Nano recientemente presentada, ofreciendo prácticamente la misma experiencia pero con la potencia de la inteligencia artificial.

La primera cámara de acción de Dreame

La Leaptic Cube Camera se postula como una pequeña cámara de acción con dos grandes titulares: la resolución en 8K, el factor modular y la IA para conseguir una mejor estabilización.

Dreame promete una cámara de acción con un sensor de 1/1,3 pulgadas, con 50 megapíxeles de resolución conjuntado con un chip de Qualcomm con IA de 4 nanómetros para procesar la imagen.

Leaptic Cube. Dreame Omicrono

Consta de dos módulos; uno inferior con pantalla integrada que permite ver lo que estamos grabando y otro con el sensor de cámara, que se engancha en el inferior mediante unos pines.

Se pueden separar ambos módulos para poder ver qué estamos grabando en la pantalla prácticamente en tiempo real. Dreame asegura que la transmisión de vídeo es 10 veces más rápida para tener una latencia mínima.

En cuanto a imagen, la Leaptic Cube Camera disfruta de 13 pasos y medio de rango dinámico, una apertura f/2.8 y 155 grados de campo de visión, aunque es posible hacer recortes digitales en la imagen.

La batería se traduce en una autonomía que varía según el tipo de uso que le estemos dando. Sin el módulo inferior, el sensor principal puede grabar por unos 90 minutos seguidos.

Leaptic Cube. Dreame Omicrono

Usando ambos, se logran más o menos 200 minutos de grabación, el equivalente a 3,3 horas. Los modos de grabación incluyen un sistema de grabación logarítmica de 10 bits y un modo noche 4K 60p potenciado con IA.

Cabe aclarar que la cámara dispone de 64 GB de memoria interna en su versión más básica expandibles con tarjetas de hasta 1 TB, con el slot ubicado en el módulo con pantalla de 2,27 pulgadas.

La IA está muy presente en esta cámara. Nos sigue a la hora de realizar tomas de acción, aplica un modo belleza en la imagen e integra un asistente de voz que puede responder a comandos de voz.

A la hora de grabar, podremos optar por un modo máximo de 8K a 30 fps, vídeos en HDR a 4k 60 fps y fotografías de 50 megapíxeles. No faltan los clásicos modos de IA dedicados a la toma de vídeo.

Leaptic Cube. Dreame Omicrono

Entre estos modos nos encontramos un modo con IA multimodal que analiza las escenas y ajusta la imagen de forma dinámica y un sistema de procesado de calidad de imagen basado en inteligencia artificial.

De momento, Dreame ha orientado esta cámara para el mercado norteamericano, sin detalles claros sobre una futura llegada a Europa, en dos versiones: 439 dólares para el modelo de 64 GB y 459 para el de 128 GB.