Adiós a elegir entre raquetas o esquís: estas botas te permitirán tener ambas soluciones en la nieve con un simple gesto

Los últimos estertores del frío en España siguen dando guerra, obligando a los usuarios a tener que retirar el hielo de sus coches y a preparar sus ruedas para las escapadas invernales.

Lo mismo pasa para aquellos que buscan esquiar y para ellos, existe una idea tremendamente conveniente: las botas Combo Ski, que permiten esquiar y andar por la nieve al mismo tiempo.

Un producto checo, que lleva años de trabajo a sus espaldas y cuya idea es interesantísima. Un sistema extraíble permite convertirlas tanto en raquetas para andar por la nieve como en mini esquís

Las botas híbridas raqueta-esquí

El concepto que da vida a estas botas es sencillísimo. A la hora de ir a la nieve, siempre tenemos que llevar primero raquetas para la nieve y luego el par de esquís para rodar por la montaña.

Estas Combo Ski sirven como híbridas. Constan de una estructura gomosa a la que se le puede enganchar una pequeña base con dos lados, sirviendo una como raqueta y la otra como mini esquí.

En un lado tenemos la raqueta, una base con tacos y cantos de acero compuesta de espuma EVA, que nos aporta un poco más de estabilidad a la hora de ir por la nieve.

En la otra parte pasamos a tener una base suave para deslizarse, hecha en polímero y con una punta ligeramente elevada. No nos servirá para esquiar profesionalmente, pero sí para movernos un poco por la pista.

Uno de los lados de las botas. Combo Ski Omicrono

Según la empresa fabricante, estas suelas permiten al usuario moverse por pistas planas, realizar algún descenso más corto de lo habitual y en general pequeños trayectos, siempre apoyados por bastones.

Hablamos de una base de apenas 44,5 x 14,5 x 3,7 centímetros que se puede fijar y desfijar en la estructura gracias a unas fijaciones de plástico y pasadores giratorios de metal.

El proceso de adaptación es estúpidamente sencillo. Simplemente se saca con los pasadores la suela, se gira hacia el lado que se quiera usar y ya está, la volvemos a colocar en la bota.

Por si fuera poco, el par de botas de Combo Ski es muy llevable. Pesan poco más de 2 kilos y admiten tallas 48 como máximas. Las suelas pueden soportar 120 kilos y se pueden guardar fácilmente en la mochila.

Botas Combo Ski. Combo Ski Omicrono

Obviamente, buscar este factor de forma híbrido tiene sus inconvenientes, como el hecho de que ni la raqueta ni el esquí son suficientemente grandes para un uso profesional en grandes pistas.

Está pensado para pequeñas escapadas, que no supongan demasiado esfuerzo y que no impliquen subidas o descensos de largo alcance. En tal caso, no se recomienda su uso.

La clave está en su precio: 242 euros en Europa, una cifra ciertamente alta si tenemos en cuenta las raquetas más baratas del mercado pero que palidece al ver soluciones de esquís más competentes.