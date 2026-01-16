El próximo lanzamiento de Apple no te lo esperas: un impresionante monitor con HDR, chip A19 y 120 Hz

Entre la plétora de productos que Apple prepara para este año en España están los monitores Pro Display y Studio Display, que se actualizarían este mismo año.

Así lo relata MacRumors, citando una base de datos regulatoria china. En esta ha aparecido un modelo de pantalla nunca antes visto, que renovaría uno de estos dos modelos.

Si esta pantalla resulta ser la que se ha estado rumoreando a lo largo de los meses, podemos esperar un panel con HDR, ProMotion 120 Hz y un chip A19 o A19 Pro.

Un nuevo monitor externo de Apple

Uno de los detalles que hacen entrever que este será un nuevo ProDisplay o un nuevo Studio Display es el hecho de que en esta misma base de datos ya se dieron dispositivos similares.

De hecho, tres meses antes de que se lanzara la Studio Display en 2022, se registró ese mismo monitor en dicha base de datos. Si seguimos el patrón, la pantalla se lanzaría o en marzo o en abril.

Las fechas en cuanto a renovación también encajan. Hace muy poco que Apple lanzó sus procesadores M5 con nuevos ordenadores MacBook Pro, iPad Pro y sobre todo Apple Vision Pro.

Por ende, es lógico que Apple renueve su Studio Display si se decide a actualizar su Mac Studio con procesadores M5 o M4 de gama alta. Además, el Pro Display XDR se lanzó en 2019, por lo que requiere una actualización.

A esto le sumamos que en los últimos meses se han dado rumores sobre ambas pantallas, tanto de las Pro Display XDR como de las Studio Display, por lo que todo apunta a un futuro lanzamiento.

El problema es que este nuevo modelo tendrá una pantalla LCD Retina, un panel LCD de alta calidad, por lo que no se dará en principio una esperada actualización a tecnologías OLED.

Por otro lado, y siempre teniendo en cuenta los rumores, podemos esperar una pantalla con tecnología ProMotion a 120 Hz, compatibilidad con HDR y sobre todo, un chip A19 Pro.

En comparación, el monitor actual Studio Display dispone de una diagonal de 27 pulgadas con resolución 5K, una tasa de apenas 60 Hz y un brillo de 600 nits, con puertos Thunderbolt y USB-C.

El Pro Display XDR, todavía más antiguo, dispone de una pantalla Retina 6K de 32 pulgadas con tecnología TFT de óxido y tecnología XDR. Le sigue un brillo de 1.000 nits, con picos de 1.600 nits y un contraste de 1.000.000:1.

Esta pantalla, orientada a flujos de trabajo profesionales, dispone de una profundidad de color de 10 bits con una cobertura completa del espacio de color P3, con opción a comprarlo con vidrio nanotexturizado.