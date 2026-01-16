Las gráficas de Nvidia ya comienzan a sufrir la escasez de memorias: estos son los modelos afectados

La incipiente escasez de memorias causada por la inteligencia artificial está poniendo en jaque a multitud de fabricantes, incluyendo a una Apple que podría estar en una situación crítica con los iPhone.

Entre todos los productos que sufrirán esta situación están las tarjetas gráficas de Nvidia y AMD. Nuevas publicaciones vaticinan problemas de suministro que llevarían a cortes totales de disponibilidad.

Así lo ha advertido el canal Hardware Unboxed de YouTube, que ha publicado numerosos comunicados respecto a la disponibilidad de tarjetas gráficas Nvidia RTX 5070 Ti y 5060 Ti, con gran cantidad de memoria VRAM.

Las tarjetas gráficas de Nvidia, afectadas

Todo comienza con un vídeo de Hardware Unboxed, en el que se hablaba de la desaparición total de las RTX 5060 Ti y 5070 Ti, de la última serie 5000 de la gama de GPUS para gaming de Nvidia.

Según adelanto el canal de YouTube citando una comunicación de ASUS, la compañía reduciría la producción de sus RTX 5070, finalizando "su vida útil" de forma directa. Algo muy similar ocurría con la 5060 Ti, ambas GPUs con 16 GB de VRAM.

RTX 5060 Ti. Nvidia Omicrono

Posteriormente, vino otro comunicado de ASUS, que se materializó en una publicación de YouTube. "ASUS no nos informó de que Nvidia declarase que la RTX 5070 Ti hubiera sido descontinuada", dijo el post.

"ASUS nos informó de que hay muy poca oferta de la 5070 Ti, por lo que sus propios productos con esta GPU (Prime y TUF Gaming) han sido declarados fuera de producción".

La clave, dijo el canal, era que los minoristas no podían obtener el SKU de la 5070 Ti de ningún AIB (Add-In Board Partners), o lo que es lo mismo, los fabricantes externos que toman chips gráficos y diseñan sus propias placas.

El SKU hace referencia al Stock Keeping Unit, o unidades de mantenimiento de stock. Son códigos alfanuméricos que identifican versiones específicas de una GPU.

Nvidia RTX. Nvidia Omicrono

"Nvidia ha declarado oficialmente que todos los SKU siguen en producción y que la 5070 Ti ni ha llegado al final de su vida ni ha sido descontinuada", aclaró Hardware Unboxed. Pero la cosa no acaba ahí.

La tercera y última declaración de ASUS la da el propio canal. El fabricante niega completamente que se hayan descontinuado o declarado fuera de servicio ninguna de estas gráficas; de hecho, no dejarán de venderse.

Sin embargo, la compañía relata que se producirán "fluctuaciones actuales en el suministro de ambos productos" por "limitaciones de memoria, que han afectado temporalmente la producción y los ciclos de reposición".

Esto ha llevado a que la disponibilidad en ciertos mercados sea limitada. Eso sí, manteniendo soporte para ambas gráficas y con esfuerzos establecidos para estabilizar el suministro a medida "que mejoren las condiciones".

El problema es que toda esta situación certifica que las gráficas comienzan a sufrir esta limitación de suministros, lo que podría llevar a problemas en el stock y a aumentos de precios súbitos.

De hecho, esta información refiere a dos de las gráficas más populares del momento gracias a su alta cantidad de VRAM, salvando las distancias con las RTX 3090, 4090 y 5090, que superan ampliamente esta cifra.