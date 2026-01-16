Este dron rompe el récord del cuadricóptero más rápido del mundo superando los 657 kilómetros por hora

Lo más normal en España a la hora de hablar de drones es pensar en típicos modelos de consumo, como los DJI Mini 5 Pro, el Antigravity A1 de Insta360 o el DJI Flip del año pasado.

Pero pocos conocen el mundillo de los drones de carreras, optimizados para sacar el máximo rendimiento. El youtuber Luke Maximo Bell ha roto un récord con su último modelo.

Concretamente, ha logrado el récord Guiness por el dron cuadricóptero más rápido. Y no es para menos, ya que su unidad ha logrado superar la barrera de los 657 kilómetros por hora.

Un dron a más de 650 km/h

Desde hace un tiempo hemos visto a youtubers y pilotos de drones enzarzarse en una carrera por lograr este ansiado récord Guinness para conseguir el dron más rápido posible.

Primero fue el canal Drone Pro Hub, de la mano de Benjamin Biggs, el que logró este mismo récord con un dron de apenas 3.000 dólares, pudiendo lograr los 626 kilómetros por hora.

Vuelo del Peregreen v4

Ahora este testigo ha sido recogido por Luke y Mike Bell, pilotos de drones oriundos de Sudáfrica, que han desarrollado el Peregreen V4, un dron cuadricóptero impreso totalmente en 3D.

Luke, junto a su padre Mike pudo desarrollar nada menos que cuatro versiones de este Peregreen. Lo hicieron usando impresión 3D combinando por el camino varios tipos de materiales para el dispositivo.

En esta cuarta iteración, padre e hijo usaron motores T-Motor 3120 con bobinas de 900 kV, que permitían lograr una mayor velocidad de rotación. En un vídeo, ambos aseguran haber probado varios tipos de motores.

En el metraje, explican que pudieron probar hasta tres tipos de motores analizando el empuje y la temperatura mediante cámaras térmicas y un banco de pruebas personalizado.

Peregreen alzando el vuelo. Luke Maximo Bell Omicrono

Si eligieron estos motores fue por su fiabilidad y por su fuerza en bajas temperatura. Hasta usaron simulaciones de dinámica de fluidos para poder optimizar la aerodinámica del Peregreen.

Uno de los problemas a los que se enfrentaron los pilotos fue la grabación en pleno vuelo. Dada la velocidad, esto era un verdadero problema; para superar este escollo, instalaron una suerte de segundo dron en la cola.

Este dron estaría equipado con una cámara Insta360 X5, y sería desarrollado junto al Peregreen V4 en una impresora 3D Bambu Lab A1 con boquillas duales. Así, podrían grabar en pleno vuelo.

En sus pruebas y siempre con el viento a su favor, los Bell lograron cifras de 649 kilómetros por hora. En su intento oficial, lograron la ansiada cifra de 657,59 km/h, estableciendo el récord Guiness.

Mike Bell poniendo a punto el dron. Luke Maximo Bell Omicrono

Los Bell también lijaron de forma meticulosa el cuerpo de fibra de carbono para reducir la resistencia del aire y redujeron las palas de la hélice para afianzar esta velocidad máxima.