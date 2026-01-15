Lo nuevo de Xiaomi son altavoces y barras de sonido equipadas con luces RGB y una experiencia sin cables

La gigantesca cantidad de gadgets que tiene Xiaomi en su catálogo en España es digna de mención. Mantas eléctricas, aspiradores potentes y purificadores de aire copan su porfolio de productos.

Gizmochina nos adelanta otro gadget que hará las delicias de los usuarios preocupados por el sonido: una barra de sonido con subwoofer incorporado, a un precio de risa.

Se trata de la Redmi Soundbar Speaker 2 Pro, que acaba de lanzarse oficialmente y que ofrece, entre otros detalles, iluminación RGB y una experiencia casi sin cables de por medio.

La barra de sonido de Redmi

La barra de sonido, conjuntada con un potente subwoofer inalámbrico, dispone de un conjunto de cuatro drivers, con dos radiadores pasivos y dos altavoces que emiten sonido a un ángulo de 53 grados.

Le sigue un subwoofer que si bien requiere estar conectado a la corriente para funcionar, no necesita de cables para conectarse a la barra. Este equipa a su vez un driver de 96 milímetros hasta 60 Hz.

Redmi Soundbar Speaker 2 Pro. Xiaomi Omicrono

Ambos elementos añaden al conjunto una iluminación RGB integrada que se puede regular con hasta seis efectos de iluminación. Todos se sincronizan con la música que escuchemos para generar efectos adicionales.

La transmisión de audio corre a cargo del estándar Bluetooth 5.3 aunque es posible conectar cualquier dispositivo a través de su jack de auriculares de 3,5 mm y de su puerto USB.

El tamaño relativamente comedido de esta barra, junto a su subwoofer integrado, hace de la Redmi Soundbar Speaker 2 Pro un producto idóneo para escritorios o entornos compactos.

El objetivo de este dispositivo es sustituir los típicos altavoces de ordenadores que se sitúan a los lados. La barra se puede posicionar fácilmente en el centro del escritorio, ofreciendo un sonido direccional claro.

Redmi Soundbar Speaker 2 Pro. Xiaomi Omicrono

Se podrán comprar en dos colores; un grisáceo claro y un negro relativamente claro. Tanto la barra como el subwoofer disponen sus barras LED en la parte inferior de ambos elementos.

Además, el hecho de que no tengan cables de por medio facilita enormemente su instalación. Solo tendremos que preocuparnos de dos cables de alimentación en todo el pack.

Precio y disponibilidad

Desgraciadamente, la Redmi Soundbar Speaker 2 Pro solo está disponible en China, lugar donde se ha presentado a un precio bastante competitivo: 499 yuanes; el equivalente a 61 euros.

Es más que probable que Xiaomi traiga esta barra de sonido al territorio europeo, ya que actualmente ya vende barras similares de escritorio a precios similares en España y en otros países occidentales.