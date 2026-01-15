El iPhone plegable podría tener una revolucionaria bisagra interna fabricada en metal líquido, según filtraciones

Artes conceptuales del iPhone plegable en base a los rumores. iZac de MacRumors Omicrono

Todas las habladurías apuntan al lanzamiento del iPhone plegable este año, que se conjuntaría con unos iPhone 18 que aspiran a cambiar el mercado en España con su diseño frontal.

El filtrador coreano ubicado en Naver y conocido como yeux1122 ha asegurado que el iPhone Fold incorporará una bisagra confeccionada en metal líquido, un material ya tratado por parte de Apple.

La idea es incorporar esta bisagra en un chasis confeccionado principalmente en titanio, recuperando este material desde su incorporación en los iPhone 15 y 16, hace varios años.

Una bisagra hecha en metal líquido

Primero, debemos entender qué es el metal líquido o más bien el llamado liquid metal, el nombre habitual con el que se trata a este material, debido a su principal fabricante, Liquidmetal.

Fue el Instituto de Tecnología de California (Caltech) el que desarrolló un conjunto de aleaciones de metales amorfos que presentaban numerosas ventajas gracias a su composición, como una alta tensión de rotura.

Concepto artístico de un iPhone plegable.

Dichas aleaciones presentaban una poderosa resistencia a la corrosión, una muy buena resistencia al desgaste y un alto coeficiente de restitución. Eso sí, estos metales no son líquidos, pese al ideario general.

Además, podían ser deformadas con el calor, en procesos similares a los usados en termoplásticos. Los 'metales líquidos' comenzaron a ser comercializados hace más de 20 años, en 2003.

Tanto su nombre como una de sus versiones comerciales como es el metal líquido usado en consolas y ordenadores han dado a entender que este metal líquido es un producto en estado, valga la redundancia, líquido.

No es así. El metal líquido no tiene una estructura cristalina, y resiste de forma poderosa el estrés mecánico continuado y las flexiones permanentes. Y Apple es bien conocedora de este material.

Posible diseño del iPhone plegable, el "iPhone Fold"

Según recoge MacRumors, Apple consiguió un acuerdo en 2010 con Liquidmetal para conseguir una licencia exclusiva, perpetua y mundial para comercializar la propiedad intelectual de la compañía.

Al menos, la propiedad relacionada con sus productos en lo que a productos electrónicos de consumo refiere. De ahí, Apple empezó a usar metal líquido para fabricar piezas para iPhone e iPad.

Sin embargo, los de Cupertino nunca han usado el metal líquido a grandes niveles, o al menos en componentes de alto calado para sus productos, aunque ha iterado con él en numerosas ocasiones, incluso en patentes.

Tal y como explica yeux1122, Apple aplicaría por fin este material a la bisagra del iPhone plegable, pero aprovechando el titanio como material para la estructura principal del teléfono.

Concepto del iPhone plegable según 'MacRumors'.

Si Apple se ha pasado al aluminio en los iPhone 17 Pro, ¿por qué volver ahora al titanio? La respuesta es que la relación entre peso y resistencia que ofrece este respecto al aluminio es mayor.

Con la aleación de titanio, Apple lograría un equilibrio bastante importante entre resistencia y ligereza, lo que podría ayudar a controlar el peso del dispositivo de cara a su futura comercialización.

Está por ver si la idea de incluir una bisagra hecha en metal líquido ayuda a una Apple advenediza respecto a teléfonos plegables. Su pantalla externa de 5,5 pulgadas se conjuntará con un panel externo de 7,8 pulgadas.

Se cree que poseerá una pantalla interna con una tecnología que reduciría drásticamente las arrugas, ofreciendo además una cámara externa bajo la pantalla similar a la de los Galaxy Z Fold 6 y anteriores.