El éxito de las Ray-Ban de Meta es indiscutible: Zuckerberg planea duplicar la producción de sus gafas inteligentes

Es bastante probable que ni siquiera Meta se esperase el exitazo que han supuesto sus gafas Ray-Ban, incluyendo las Ray-Ban Display con la Neural Band que aún no están disponibles en España.

Tal está siendo la demanda respecto a estas gafas equipadas con cámaras y con inteligencia artificial que los de Zuckerberg estarían planeando duplicar la producción de cara a este año.

Una noticia que llega poco después de que Meta se viera obligada a pausar la expansión internacional de las Ray-Ban Display por el exceso de demanda que han sufrido estas gafas, pese a su alto precio.

Meta duplicará la producción de sus gafas

Tal y como relata Bloomberg, Meta estaría considerando junto al fabricante EssilorLuxottica doblar la capacidad de producción de las gafas Ray-Ban de Meta, a tenor de la cada vez más creciente demanda.

Un producto que poco a poco se está estableciendo como un dispositivo de consumo y no tanto como una prueba de concepto, y que cada vez más usuarios están aprovechando en todo el mundo.

Ray-Ban Stories Pablo Ramírez Omicrono

Si Meta decidiese efectivamente duplicar esta producción, podría alcanzar nada menos que una capacidad anual de 20 millones de unidades para finales de este mismo año, según fuentes internas.

No solo eso; si la demanda acaba justificando la inversión extra, esta cifra podría aumentar hasta los 30 millones. Eso sí, de momento estas son todas consideraciones, sin decisiones de ningún tipo tomadas aún.

La demanda exacerbada de las gafas de Meta no sería la única motivación que justificase el aumento de producción. De hecho, también se expone el deseo de extrapolar la IA a un plano de hardware.

La inteligencia artificial es la gran baza de las Meta Ray-Ban, y la compañía de Zuckerberg está metida de lleno en la carrera por la IA, con grandes inversiones tanto en talento como en infraestructura realizadas este último año.

Ray-Ban Stories Ray-Ban / Meta

El objetivo sería expandir sus operaciones en materia de IA para aplicarla a productos de hardware que reduzcan la dependencia de Meta de otras plataformas ajenas, como los smartphones.

Como es obvio, la duplicación de esta capacidad implica que actualmente, EssilorLuxottica operaría a un volumen de 10 millones de pares de gafas al año, o al menos para finales de este año.

La sombra de Meta

Existen factores que afianzan esta posición de poder por parte de Meta en el mercado de las gafas inteligentes y la realidad aumentada, pese al lanzamiento de las Apple Vision Pro.

El éxito de las Ray-Ban Meta ha configurado un panorama en el que Apple, Google y Samsung han tenido que mover ficha, virando desde la realidad virtual más clásica a una versión centrada en la aumentada.

En octubre, sin ir más lejos, sabíamos de los planes de Apple para centrar sus recursos en el desarrollo de unas gafas inteligentes más compactas y livianas, para retrasar las Vision Pro más baratas.

Nueva correa doble de las Vision Pro M5 Apple Omicrono

El escaso éxito de las Vision Pro de Apple implicó la reducción de la producción del modelo original —pese al lanzamiento de la versión con M5 este año—, y un cambio de paradigma dentro de Apple.

Hace escasas semanas, Google confirmó que sus primeras gafas inteligentes con Gemini llegarían este mismo año, con Android XR, el sistema operativo usado para dispositivos de realidad aumentada.