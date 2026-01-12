Kawasaki va en serio con su caballo robot: ha comenzado la producción para ser una realidad en los próximos años

Corleo en la Expo Mundial de Japón en 2025. Kawasaki Omicrono

Quizá recuerde al Corleo, el brutal caballo robot que Kawasaki anunció en 2025 en forma de prototipo. Un robot propulsado por hidrógeno que se acerca a ser una realidad final.

Y es que la compañía ha anunciado el inicio de su desarrollo enfocado a una futura comercialización en el año 2035, junto a otras novedades harto llamativas.

En este mismo anuncio, Kawasaki ha dejado claro que desarrollarán un simulador de conducción para 2027 que muestre las capacidades de este curioso dispositivo.

Corleo, el robot de Kawasaki, avanza

Primero, ¿qué es Corleo? Este es un caballo robot que dice la compañía está pensado para principiantes en la movilidad robótica, gracias a su maniobrabilidad, estabilidad y potencia.

Las patas traseras de Corleo se mueven independientemente hacia arriba y hacia abajo para absorber los impactos a la hora de correr y caminar por caminos escarpados.

Todas las patas de Corleo están equipadas con pezuñas dispuestas en una estructura dividida de izquierda a derecha y hechas en caucho, para conseguir un mayor agarre y una sensación antideslizante.

Las pezuñas no son un tema baladí; sirven para que el caballo se pueda adaptar a diversos terrenos, como campos de escombros, zonas rocosas o pastizales. Todo ello gracias a un motor de hidrógeno de 150 cc.

Dicho hidrógeno es suministrado desde un depósito ubicado en la parte trasera, el cual se conjunta con un sistema eléctrico que alimenta las unidades de propulsión de cada una de las cuatro patas.

A esto debemos sumarle detalles como una pantalla con HUD integrado en la parte frontal y un sistema de proyección sobre el terreno para entornos oscuros que indican el camino a seguir.

La IA está muy presente en este robot, ya que ayuda a Corleo a mejorar la navegación y a gestionar de forma autónoma las patas del robot, para conseguir que recorra más fácilmente ciertos terrenos.

Ahora, Kawasaki ha anunciado el inicio del desarrollo de este robot para una esperada comercialización a mediados de la próxima década, junto al simulador ya mencionado.

Para ello, la empresa ha establecido un equipo organizado de desarrollo, llamado Equipo de Desarrollo de Negocios SAFE ADVENTURE que se encargará de reportar directamente al presidente de la empresa.

La idea, dicen desde Kawasaki, no es otra que exponer a Corleo en la Expo 2030 de Riad, en Arabia Saudí y poner en funcionamiento el simulador para esta exposición.

Todo el sistema, incluyendo modelos 3D y datos de movimiento del robot se intentará aplicar en industrias de videojuegos y deportes electrónicos de forma paralela a la creación de este simulador en 2027.

El concepto SAFE ADVENTURE refiere a los objetivos de Corleo para su aplicación: hacer más seguras las regiones montañosas y eliminar "los accidentes en la montaña".

De hecho, Kawasaki también desarrollará un sistema de navegación para Corleo que detectará el clima, las condiciones de la superficie en la carretera, la temperatura y la aparición de vida silvestre.

Lo hará, según la empresa, "guiando a los usuarios a rutas seguras a través de dispositivos como teléfonos inteligentes", aunque sin dar más detalles respecto a este último punto.