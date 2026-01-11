La herramienta definitiva para hacer mediciones: una pieza de titanio con rodillos, burbujas e imanes integrados

De un tiempo a esta parte, España ha visto una auténtica explosión de dispositivos multiuso. Productos que aglutinan varias funciones en una para evitar tener que llevar más de lo necesario encima.

Si es usted un usuario que toma muchas medidas, entonces tenemos el gadget perfecto para usted: el MegaRuler de FLINTONE, un dispositivo hecho en titanio que puede hacer hasta 9 funciones profesionales.

Y es que sin tener que configurar nada, el MegaRuler puede servirnos como transportador, escuadra, cartabón y mucho más. Todo ello en un dispositivo que puede caber en cualquier bolsillo sin problemas.

La herramienta de medición definitiva

Desde FLINTONE explican que en total, el producto puede funcionar con hasta 9 tipos de uso distintos. Dibujar líneas paralelas y perpendiculares, medir ángulos, ver niveles con sus burbujas, etcétera.

La clave está en su diseño. Una pieza enteramente hecha de aluminio o titanio que incluye rodillos de agarre en la parte posterior para, por ejemplo, mantener las líneas rectas en cualquier ángulo o dirección.

MegaRuler. FLINTONE Omicrono

Un ejemplo que pone la misma FLINTONE sobre el MegaRuler implica realizar líneas de extensión infinitas, ya que al girar la rueda para crear líneas podremos hacer rectas de hasta 8 metros de largo.

También sirve como regla de precisión, nivelador de plomada para comprobar la verticalidad y como alineador, gracias a sus dos niveles de burbuja para alineaciones horizontales y verticales.

Otros detalles incluyen un imán integrado para poder fijarse en una superficie metálica, un bolígrafo incorporado en el propio cuerpo del dispositivo y ruedas laterales para realizar trazados paralelos 'infinitos'.

Está todo directamente integrado en el producto, lo que nos evita tener que desmontarlo o configurarlo para tener que utilizarlo. Sin ir más lejos, sus imanes N52 están dispuestos directamente en el cuerpo del MegaRuler.

MegaRuler. FLINTONE Omicrono

¿Para quién es este gadget? Según FLINTONE, el MegaRuler es una herramienta perfecta para amantes de la impresión en 3D, ebanistas, manitas y diseñadores, así como profesionales textiles o relacionados con la ingeniería.

La empresa espera poder comercializar este gadget en marzo del año que viene a un precio recomendado de 99 dólares (84 euros). La oferta de micromecenazgo en Kickstarter nos permitirá llevárnoslo por 53 euros.

Si bien es cierto que comprar productos en Kickstarter siempre es un riesgo, FLINTONE ya ha tenido proyectos subidos antes a esta plataforma. Además, la financiación ya se ha logrado exitosamente.