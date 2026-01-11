Así cambiarán las motos para siempre: el sistema integrado en el asiento que alerta al conductor con vibraciones

El asiento de la moto puede ser clave para una conducción más segura Freepik Omicrono

Conducir una moto implica estar atento a muchas cosas, tanto en ciudad como en carretera, para evitar accidentes. Por eso, en los últimos años, los fabricantes han empezado a integrar en los nuevos modelos tecnologías propias del coche, como el control de tracción, el ABS en curva o modos de conducción inteligentes para reducir una siniestralidad todavía muy alta frente a la de los coches.

Teniendo en cuenta que el 80% de los accidentes son causados por distracciones, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la compañía italiana ViberAlert ha desarrollado un sistema inteligente que integra actuadores de vibración en el asiento para enviar avisos hápticos al motorista, con el fin de reducir las distracciones sin desviar la vista del firme.

La idea de utilizar vibraciones en el asiento que se detectan con el trasero puede parecer una broma de mal gusto digna del mismísimo Elon Musk, pero ViberAlert va muy en serio. La empresa lo define como una nueva interfaz humano-vehículo, que transforma en vibraciones los datos que recibe de la moto y de sensores externos, con el objetivo de avisar de peligros en tiempo real sin añadir nuevas pantallas ni sonidos.

Cómo funciona

ViberAlert, presentado en la feria de tecnología CES que se está celebrando estos días en Las Vegas, es un sistema de seguridad integrado en el asiento. Sus posibles usos también se pueden aplicar en coches y camiones, aunque sus ventajas son más evidentes en las motocicletas.

De lo que se trata es de instalar actuadores vibratorios en la espuma del asiento, sin elementos visibles y sin modificar la ergonomía original. Para ello, ViberAlert ha alcanzado acuerdos con Soft Italia, fabricante de asientos para motos y scooters, para estudiar la integración directa en asientos OEM, y con Corbin, otro conocido fabricante de estas piezas, para ofrecer versiones personalizadas con el sistema ya instalado.

"Mirar continuamente el panel de instrumentos es una causa de distracción para cualquier conductor", señalan desde la compañía. Además, las habituales señales visuales o auditivas que se suelen utilizar pueden ignorarse fácilmente o resultar confusas, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

La verdadera clave de ViberAlert está en cómo obtiene y procesa la información que después convierte en vibración. El módulo electrónico se conecta al bus de comunicación del vehículo (CAN‑Bus u OBD), de manera que puede leer variables como la velocidad, el ángulo de inclinación o la aceleración, además de combinar estos datos con información procedente de sensores externos o de la nube.

La comunicación inalámbrica vía Bluetooth permite configurar todos los parámetros directamente desde una aplicación en el teléfono móvil, de manera rápida y sencilla.

A nivel físico, el asiento integra varios actuadores de vibración distribuidos por zonas, en la parte izquierda, derecha y central, para poder generar patrones localizados que el conductor identifique de forma intuitiva.

Cada actuador funciona como un transductor háptico, similar a los que se utilizan en simuladores o en los mandos de los videojuegos, capaz de generar diferentes frecuencias e intensidades de vibración según el tipo de alerta.

El sistema incorpora un controlador que modula estos actuadores en milisegundos, de modo que la respuesta táctil es prácticamente inmediata frente al evento detectado.

Eso se traduce en diferentes patrones de vibración y tipos de aviso. Por ejemplo, el sistema puede utilizar la vibración lateral para indicar la presencia de un vehículo en el ángulo muerto o un riesgo en uno de los lados.

El actuador frontal o central también puede vibrar de forma más intensa para advertir de una posible colisión o de una frenada brusca del tráfico que circula delante.

Otra de las posibilidades son secuencias de vibración más suaves y prolongadas, que pueden ser avisos de velocidad excesiva, distracción o fatiga del conductor, en las que el objetivo es recuperar la atención y no provocar una reacción brusca.

Estas señales hápticas buscan ser inequívocas sin llegar a resultar molestas, con intensidades ajustables y perfiles que se pueden configurar según el tipo de moto, el uso y las preferencias del usuario. ​

Ventajas de las vibraciones

Los avisos acústicos y visuales tienen limitaciones evidentes cuando hablamos de motos. El casco, el ruido y la necesidad de mantener la vista en la carretera pueden hacer que no se tengan en cuenta o lleguen demasiado tarde.

La vibración del asiento se plantea como un canal paralelo, que no compite con la atención visual y auditiva sino que añade un nivel más de percepción, parecido al cinturón que vibra o al asiento de alerta de algunos coches de alta gama.

Al no depender de pantallas adicionales ni de interfaces complejas, ViberAlert reduce el riesgo de sobrecargar al motorista con información, un problema cada vez más frecuente conforme crecen los sistemas conectados y las notificaciones en el manillar, donde el GPS del móvil también puede incrementar el riesgo.

Además, el cuerpo reacciona de forma muy rápida a un estímulo táctil localizado, lo que puede ganar fracciones de segundo críticas para frenar, corregir la trazada o renunciar a un adelantamiento peligroso.​

El sistema también puede aprovechar variables internas de la conducción para ejercer una discreta función de conducción asistida: vibraciones suaves y repetidas cuando se excede durante un tiempo una velocidad configurada, o cuando se detectan patrones de conducción errática ligados a la fatiga.

A largo plazo, la integración con servicios conectados permitiría recibir en el asiento avisos de incidencias en la ruta, vehículos detenidos en el arcén o condiciones meteorológicas adversas, creando una capa de seguridad adicional que no depende de mirar un navegador o escuchar instrucciones de voz.

Según la información disponible a día de hoy, ViberAlert llegará al mercado inicialmente como accesorio de posventa para determinados modelos de moto, a través de fabricantes de asientos y talleres especializados.

Esta vía permite probar la aceptación del sistema entre los motoristas, ajustar el 'diccionario' de vibraciones y recopilar datos reales de uso sin esperar a los largos ciclos de desarrollo que suelen estar ligados a este tipo de accesorios.​

A medio plazo, la integración directa en motos nuevas dependerá de acuerdos con marcas y de la evolución normativa europea sobre ayudas a la conducción, que ya ha convertido varios sistemas en obligatorios en el coche y podría ir llevando hacia soluciones similares en los vehículos de dos ruedas.