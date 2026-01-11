Esta brújula de madera sirve para que personas con demencia vuelvan a sus hogares de la forma más sencilla

Gracias a los avances tecnológicos, en España hay cada vez más inventos útiles. Dispositivos para secar la ropa fácilmente, que reducen los tiempos de carga de los coches eléctricos... no faltan ejemplos.

El portal designboom nos muestra uno que tocará la fibra a más de un usuario. Una brújula de madera, con una única flecha, que ayuda a personas con demencia a volver a sus hogares.

La brújula desarrollada por la holandesa Aumens, de la mano de Rens Brankaert, es una solución simple y efectiva para personas afectadas por demencia y otras afecciones relacionadas.

La brújula para personas con demencia

Todo tiene su origen en 2024, cuando Brankaert fundó Aumens. El abuelo del actual CEO de la compañía tenía demencia, lo que provocaba que este se perdiera en mitad de la ciudad.

Es ahí cuando nació la idea del Welthuis Kompas, un sencillísimo dispositivo que ayuda precisamente tanto a personas mayores con afecciones mentales como a usuarios con problemas de orientación.

Brújula de Rens Brankaert.

En lugar de mostrar los puntos cardinales habituales, la brújula indica en qué dirección está el hogar del propio usuario. Es decir, el usuario solo tiene que seguir la única flecha del dispositivo.

Nada de apps, nada de mapas o aplicaciones. Simplemente la brújula muestra a dónde hay que dirigirse. Una sencillez que ayuda mucho cuando un usuario está desorientado o no es ducho en materia tecnológica.

El sistema de funcionamiento es increíblemente minimalista. Además de la aguja, la brújula cuenta con un único botón oculto al contacto casual, que solo se puede pulsar con un alfiler, lo que evita toques accidentales.

Si se pulsa este botón cerca de una casa, este dispositivo la guardará como la ubicación 'casa'. Su único cometido es que señala este lugar como la casa, como el lugar al que ir, simplificando enormemente el proceso.

Brújula de Aumens. Aumens Omicrono

Aumens, que ha desarrollado este dispositivo junto a la Universidad Técnica de Eindhoven, relata que según estudios relacionados con el proyecto, modos adicionales o configuraciones añadidas solo generan confusión adicional.

Obviamente, la flecha no es el único estímulo que presenta el dispositivo. También se pueden establecer señales auditivas y hápticas con vibración para ayudar a, por ejemplo, sostener el dispositivo.

Estos estudios establecieron que la idea de seguir una única señal física era más efectiva que buscar información digital en aplicaciones o menús que muchas personas, especialmente afectadas de esta forma, podrían no entender.

De hecho, la brújula fue diseñada en colaboración a más de 100 personas que efectivamente viven su día a día con demencia. Hasta una treintena de personas usaron la brújula en su día a día.

Brújula de Aumens. Aumens Omicrono

La acogida entre estos usuarios y el proceso natural de desarrollo motivaron a un lanzamiento que se llevará a cabo en 2026, aunque bajo un modelo de suscripción que incluirá una app complementaria para cuidadores.