El invento que va a cambiar las bicicletas eléctricas: permite cargar la batería mientras pedaleas sin ofrecer resistencia

El CES es el mayor escaparate mundial para la tecnología y la electrónica de consumo. La feria que se celebra cada año por estas fechas en Las Vegas es el escenario en el que brillan marcas como Samsung, que ha aprovechado para reforzar su ecosistema con IA y presentar ante el mundo el flamante Samsung Galaxy Z Trifold.

En los últimos años, la cita también se ha convertido en uno de los eventos imprescindibles para los fabricantes de bicicletas eléctricas y kits de conversión, que aprovechan estos días para anunciar sus tecnologías en desarrollo o lanzar productos concretos. Uno de los que más ha llamado la atención del sector es el Mag Drive System de la compañía japonesa Hello Space, que aspira a marcar un antes y un después con su invento.

Este sistema de transmisión regenerativa aspira a solucionar uno de los grandes 'peros' de las e-bikes: la necesidad de enchufarlas con frecuencia para recargar su batería, que puede dejarte tirado en cualquier momento.

Desde Hello Space aseguran que su unidad de transmisión es capaz de cargar el 100% de la batería con las pedaladas del usuario, pero sin generar resistencia adicional para el ciclista, con lo que aspiran a convertirlo en un estándar de la industria.

Según explican sus responsables a través de un comunicado de prensa, el sistema está basado en una tecnología de semi-superconductividad que ofrece “cero resistencia magnética”. El objetivo es alargar los trayectos y espaciar los ciclos de carga externa, sin recurrir a baterías más grandes y pesadas.

Qué es Mag Drive

Mag Drive es una unidad compacta que combina varios elementos mecánicos y electrónicos alrededor del eje central de la bicicleta.

La compañía detalla que el sistema está formado por un generador eléctrico, que convierte la energía mecánica del pedaleo en electricidad, una placa de gestión de carga y descarga, una caja de cambios conectada a los pedales y al eje de la bici y, por último, un sistema de doble batería con circuitos independientes para carga y alimentación del motor.

Una ebike con el sistema Mag Drive instalado Hello Space Omicrono

Toda esta electrónica se integra en el eje central y puede conectarse a motores de tipo in‑wheel, que se montan en las propias ruedas. Hello Space subraya que el diseño busca ser fácilmente integrable en la mayoría de ebikes existentes, lo que abre la puerta a colaboraciones con fabricantes y a posibles kits autoinstalables en el futuro.

El gran reclamo de Mag Drive es la promesa de “cero resistencia magnética” durante la generación de energía, un punto en el que fallan muchos sistemas de carga por pedaleo, que penalizan la experiencia de uso añadiendo dureza a cada vuelta de pedal. Hello Space se apoya en una arquitectura diseñada para minimizar las pérdidas y evitar esa sensación de freno cuando el sistema está recargando.​

En condiciones de pedaleo normal, Mag Drive es capaz de generar entre 100 W y 250 W de potencia eléctrica, según los datos que ofrece la compañía nipona. Esa energía se dirige a una de las dos baterías integradas en el sistema, mientras la otra alimenta el motor eléctrico de la bicicleta.

Cada batería puede alcanzar una carga completa en un intervalo de entre dos y tres horas de conducción continua, siempre de acuerdo con las especificaciones difundidas por Hello Space.​​

Las baterías cuentan con su propio circuito de carga desde el generador y de descarga hacia el motor de la ebike. Cuando la carga restante en una de las baterías cae por debajo de un umbral prefijado, el sistema conmuta automáticamente: esa batería pasa a ser la que se carga y la otra pasa a alimentar el motor.

Cuando la batería que se está cargando alcanza el 100%, la electrónica vuelve a invertir los roles, manteniendo un ciclo continuo de alternancia entre ambas sin necesidad de que el usuario intervenga.

Este enfoque resulta especialmente atractivo para flotas de bike sharing o mensajería, donde las bicis pasan muchas horas en circulación y los tiempos muertos para enchufarlas suponen costes directos.

La clave es que ese ciclo sucede de forma natural para el usuario, que solo percibe la asistencia eléctrica disponible y una resistencia al pedaleo similar a la de una bici convencional.

Generación de energía

Mag Drive no llega solo al CES 2026. Hello Space ha aprovechado el evento para mostrar la que define como la primera bicicleta eléctrica autoalimentada, que todavía no está disponible a nivel comercial, y una Smart Spin Bike, ambas basadas en la tecnología Mag Drive.

La segunda es la más sorprendente: una bicicleta estática que no solo sirve para hacer ejercicio en casa, sino para cargar una batería de 660 W que se puede aprovechar para cargar dispositivos o alimentar electrodomésticos en caso de apagón.

La tercera generación de bicicletas Pi-Pop STEE Omicrono

Hello Space sigue así los pasos del fabricante francés STEE, responsable de las revolucionarias bicicletas eléctricas Pi-Pop, aunque la tecnología tiene elementos distintos. En este caso, la apuesta pasa por sustituir por completo las baterías por supercondensadores, que permiten una carga constante gracias al pedaleo en terreno llano, las bajadas y las frenadas. Así se elimina el problema de la autonomía y se apuesta por una solución mucho más ecológica y sostenible.

Además, los supercondensadores tienen una vida útil mucho mayor que las baterías convencionales. Según la compañía con sede en Orléans, llegan hasta los 15 años, ya que soportan varios cientos de miles de ciclos de carga y descarga. La otra ventaja de la Pi-Pop es que ya está disponible en la página web de STEE por un precio de 2.690 euros.