Adiós a dormir con auriculares: este altavoz con conducción ósea permite descansar sobre él para escuchar música

El audio se ha convertido en la prioridad de muchos usuarios en España. Modelos como el Teufel MOTIV XL refuerzan la clara tendencia hacia el sonido, ya sea de la mano de altavoces potentes o de auriculares de grandes prestaciones.

Hay incluso quienes necesitan su música hasta para dormir. Por ello existe el SluTune Q2, un curioso altavoz ultrafino para usarse en la cama y que incluye un modo de conducción ósea integrado.

SluTune postula este dispositivo como el altavoz de conducción ósea más fino del mundo, con apenas 11 milímetros de grosor, lo que lo hace invisible a la hora de pernoctar en nuestro hogar.

Un altavoz de conducción ósea para dormir

La idea es que el SluTune Q2 sea un sustituto de nuestros auriculares. Una buena cantidad de españoles necesitan escuchar música en sus sesiones nocturnas, así como ruidos relajantes y similares.

Este altavoz supone una revisión de la fórmula. Es un dispositivo ultrafino, que posee capacidad para usarse con el smartphone o directamente con música en local, gracias a una ranura para tarjetas microSD.

SluTune Q2. SluTune Omicrono

Cabe aclarar que este Q2 es una renovación de un ya aclamado Q1, que mejora sustancialmente sus capacidades. Por ejemplo, dispone de un sonido 40 veces más potente y el doble de autonomía.

Destaca una configuración de sonido con una potencia de 2 W, que se vale de una bobina móvil de aluminio revestida en cobre. Por supuesto, el punto de venta no es otro que la conducción ósea.

Pero, ¿para qué sirve este modo? Usando un transductor dedicado, el usuario puede posicionar su cabeza sobre el altavoz para ofrecer el audio a través de conducción ósea, sin fugas de sonido.

SluTune promete una ausencia total de presión sobre nuestras orejas al usarlo sobre la almohada y una buena calidad auditiva incluso cuando se escucha música en volumen bajo. Le acompaña un acabado en TPU resistente a manchas y humedades.

SluTune Q2. SluTune Omicrono

Este transductor se compenetra con el ya mencionado altavoz incorporado para presentar una arquitectura de audio doble que se adapta a nuestras necesidades. Un desafío total en lo que a desarrollo refiere, dice SluTune.

El creador explica que diseñar una arquitectura así, sin interferencias o distorsión de resonancia en un espacio interno increíblemente limitado y compacto requirió "un rediseño acústico desde cero".

Así, en el interior del SluTune Q2 nos encontramos desde cámaras acústicas dedicadas hasta rutas de señal independientes, pasando por un procesador de audio dedicado.

Otro detalle interesante tiene que ver con la versatilidad. Además de ser un altavoz muy fino y compacto, monta una base magnética para acoplarlo a superficies metálicas y que quede agarrado poderosamente.

SluTune Q2. SluTune Omicrono

Por si fuera poco, también se vale de un sistema de gancho dedicado que nos ayuda a, valga la redundancia, engancharlo a las correas de una mochila o a un cinturón, sin necesidad de estuches adicionales.

El proyecto ya ha conseguido la financiación necesaria, por lo que se comenzará a comercializar el año que viene. Podremos hacernos con él a un precio de 36 euros en Kickstarter, como oferta preliminar.