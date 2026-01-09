Un diminuto y colorido altavoz por menos de 5 euros: lo nuevo de Ikea arrasará en España

Ikea ha seguido suministrando a su catálogo en España de soluciones pensadas para el audio, incluso tras la sorprendente ruptura con Sonos a tenor de los altavoces Symfonisk.

Tras lanzar su ideario de 'hogar moderno' con una colección en colaboración con Teklan, la compañía sueca ha sorprendido con el Ikea Kallsup, su nuevo y diminuto altavoz portátil.

Este es quizás uno de los mejores productos que Ikea ha lanzado en los últimos meses, ya que ofrece grandes características a un precio absolutamente irrisorio de 4,99 euros.

El altavoz compacto de Ikea por 5 euros

El Ikea Kallsup es un altavoz que destaca por un diseño ultraminimalista. Es literalmente un cubo, acabado en varios colores y que simplemente tiene una malla exterior para emitir sonido.

Pero que el tamaño no dé lugar a engaño. El Kallsup es un altavoz Bluetooth, que puede reproducir música de corrido por nada menos que 9 horas. De hecho, se pueden combinar entre sí.

Ikea Kallsup. Ikea Omicrono

Tal y como ocurre con varios altavoces más de Ikea, este Kallsup se puede conectar con otros altavoces adicionales para crear un sonido más estéreo en cualquier estancia, casi sin esfuerzo.

La idea detrás de este pequeño dispositivo es ofrecer una solución para escuchar nuestra música en un tamaño ultrarreducido y con todas las ventajas de los altavoces característicos de Ikea.

Ola Wihlborg, su diseñador, relata que este era el objetivo a la hora de crear el Kallsup: desarrollar "un altavoz lo más pequeño y sencillo posible, pero con un gran sonido".

Wihlborg aclara que este diseño se inspira totalmente en dicha idea, la base para que un gadget sea "realmente útil en una casa". Y no se equivoca, visto el diseño del altavoz.

Ikea Kallsup. Ikea Omicrono

"Es fácil de usar, se puede conectar en grupo y, sinceramente, me sorprende todo el sonido que emite un altavoz tan pequeño", apostilla su diseñador, orgulloso de su gadget, que estará disponible en rosa, blanco y verde.

Desgraciadamente, habrá que esperar un poco para poder comprarlo. Estará disponible en las tiendas de Ikea y en su web a partir del 1 de abril de este mismo año.

Lo mejor es su precio, de 4,99 euros. Una fracción de lo que cuestan altavoces ya no solo de la competencia, sino de la propia Ikea, especialmente los centrados en el diseño y la estética vanguardista.

Obviamente, tanto por una cuestión de tamaño como por precio no podemos esperar la misma calidad que altavoces más caros, aunque por 4,99 euros, poca gente acabará quejándose de este producto.