Portátiles con pantallas extensibles y que se giran: la locura de Lenovo que asombra en el CES de Las Vegas

En el Consumer Electronics Show (CES) de este 2026 estamos viendo todo tipo de novedades en España, como televisores de 130 pulgadas o muñequeras para controlar robots.

Lenovo ha vuelto a las andadas llevando la innovación por bandera en el evento y ha dado a conocer un buen puñado de productos conceptuales, entre ellos ordenadores con pantallas extensibles.

Es el caso de los ThinkPad Rollable XD Concept y Legion Pro Rollable Concept, ordenadores que expanden su área de trabajo y juego con pantallas enrollables.

Los portátiles con pantallas enrollables de Lenovo

El primero de los modelos que destacan dentro de esta oleada de dispositivos conceptuales es el ThinkPad Rollable XD Concept, un ordenador portátil que expande su pantalla.

La idea se basa en la expansión del tamaño del panel, que puede pasar de 13,3 pulgadas de diagonal a casi 16, lo que supone un 50% más de espacio en la pantalla.

ThinkPad con pantalla enrollable. Lenovo Omicrono

El objetivo, dice Lenovo, es obtener los beneficios de un portátil de 16 pulgadas en un tamaño de un dispositivo de 13, aprovechando esa capacidad del panel para expandirse.

Usando gestos táctiles y controles de voz, el usuario puede cambiar de modo en la pantalla fácilmente, para adaptar su flujo de trabajo a esta pantalla extendida en lo vertical.

Le sigue una cubierta transparente Corning Gorilla Glass Victus 2 de 180 grados, que aumenta todavía más la durabilidad de este dispositivo en su factor de forma.

Lo más llamativo es que el propio portátil integra otra pantalla secundaria en su cubierta, perfecto para tener información contextual directamente accesible.

Lenovo Legion Pro Rollable Concept. Lenovo Omicrono

La IA está, obviamente, muy presente en este portátil. Lenovo ha incluido un asistente de voz y funciones multimodalidad que van desde la traducción en vivo hasta interacciones con la tapa cerrada.

De la productividad pasamos a nada menos que el gaming, con un concepto muy similar: el Legion Pro Rollable Concept, que sube la apuesta en prácticamente todo.

La idea es parecida: 16 pulgadas de diagonal que se extienden de forma horizontal hasta las 21,5 y las 24 pulgadas, consiguiendo además más espacio en los lados.

El portátil gaming de Lenovo disfruta de una pantalla enrollable OLED Gaming Lenovo PureSight que se desenrolla en ambos extremos usando un diseño de doble motor basado en tensión.

Lenovo Legion Pro Rollable Concept. Lenovo Omicrono

Este método permite que la pantalla se pueda expandir y contraer sin ruido o vibraciones, ya que el sistema de tensión mantiene una tensión constante en todo el panel.

Se conjuntan además con materiales de baja fricción aplicados estratégicamente a lo largo del Lenovo Legion Pro Rollable Concept, que lo protegen de la abrasión en el proceso de enrollado.

Lo más sorprendente es que no se expande en un tamaño adicional, sino en dos. Puede expandirse a 21,5 pulgadas en modo táctico y a hasta 24 pulgadas, en un modo llamado 'Arena'.

Para llevar a cabo este desarrollo, Lenovo ha incluido tarjetas RTX 5090 y procesadores Intel Core Ultra, ya que se han basado en el Lenovo Legion Pro 7i, un portátil de consumo disponible actualmente.

Gafas con IA de Lenovo. Lenovo Omicrono

Estos dos productos no son ni mucho menos los únicos presentados en el CES por parte de Lenovo. Debemos sumarle otros tantos más, basados sobre todo en IA.

Es el caso de Project Kubit, un centro de IA personal de Lenovo que se postula como un dispositivo personal basado en nube perimetral. También se han incluido unas gafas inteligentes.

En una clara referencia a las Meta Ray-Ban Display, Lenovo ha presentado su concepto de gafas con IA, conectadas de forma inalámbrica a un teléfono pero ofreciendo controles táctiles y de voz, así como un sistema de llamadas.