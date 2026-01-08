Lo nuevo de L'Oréal es una máscara LED que emite luz infrarroja sobre tu rostro para evitar la vejez en tu piel

El Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas está dejando titulares en España relacionados con la IA, con televisores de gran formato y con gafas inteligentes de todo tipo.

Pero la belleza también se ha hecho un hueco en la feria, y L'Oréal se ha apuntado al evento con una solución harto llamativa: una máscara LED infrarroja.

Se trata de la LED Face Mask, un dispositivo de silicona flexible que emite luz directamente sobre el rostro de la persona, buscando cuidar su piel durante el proceso.

La máscara LED de L'Oréal en el CES

La LED Face Mask es una mascarilla, como decimos, confeccionada en silicona ultrafina y flexible. Valiéndose de la tecnología infrarroja, aplica luz sobre la cara del usuario.

Esta idea ha sido desarrollada junto a iSmart, firma de dispositivos LED de rango internacional. Su objetivo no es otro que combatir los signos clásicos del envejecimiento de la piel.

Concretamente, L'Oréal habla de signos como la flacidez, el tono desigual y las líneas fijas de la cara aplicando luz roja y luz infrarroja cercana, dirigida a la cara con la mascarilla.

La compañía habla de una solución no invasiva para el consumidor que se caracteriza por un diseño flexible y sobre todo ligero, que se integra en el rostro en apenas unos segundos.

L’Oréal LED Face Mask. L’Oréal Omicrono

La idea es que la LED Face Mask sea un dispositivo aplicable al día a día, en las rutinas típicas del cuidado de la piel. L'Oréal recomienda sesiones de apenas 10 minutos diarios.

Desde la marca detallan que la clave de la mascarilla reside en un soporte transparente en el que se esconde gran parte de la tecnología de este dispositivo.

Y es que la LED Face Mask dispone de un microcircuito seguro para la piel ubicado en este soporte transparente que controla la emisión de las dos longitudes de onda usadas en la máscara.

Estas son la luz roja de 630 nanómetros y la luz infrarroja cercana de 830 nanómetros, ambas diseñadas según L'Oréal para "reafirmar y alisar visiblemente la piel y unificar el tono".

Plancha calefactora de L’Oréal. L’Oréal Omicrono

Junto a la LED Face Mask se ha presentado en el contexto del CES una plancha calefactora también equipada con tecnología infrarroja, que protege el cabello a la par que lo trata.

En este sentido, la plancha incorpora placas de vidrio que nunca superan los 160 grados y que se valen de la luz infrarroja cercana para remodelar los enlaces de hidrógeno internos del cabello.

Se trata de la Light Straight + Multi-styler y según L'Oréal, es capaz de dejar el cabello dos veces más suave que los estiladores más caros del mercado de belleza actual.

Desgraciadamente, habrá que esperar para ver estos productos en el mercado. La LED Face Mask se lanzará en 2027 y el Light Straight + Multi-styler se acabará de desarrollar a finales de ese mismo año.