La nueva cámara de Fujifilm es una carta de amor a los nostálgicos: diseño retro y fotos 'vintage' al momento

La compañía japonesa Fujifilm ha estado muy ocupada en 2025. Su afán por lo retro nos ha dado cámaras de primer nivel tanto baratas como pensadas para los más puristas de la fotografía.

Lo nuevo de la firma se sale completamente de la tangente. Se trata de la instax mini Evo Cinema, una cámara híbrida que recupera aspectos de modelos mucho más antiguos.

Y es que este dispositivo, que recoge el testigo de las cámaras de Fuji de hace medio siglo, permite hacer fotos e imprimirlas al momento así como grabar vídeos de 15 segundos.

La Fujifilm instax mini Evo Cinema es real

Lo primero que destaca de la instax mini Evo Cinema es su estética. Cambia completamente el factor de forma para pasar al típico formato visto en las cámaras Super 8 del siglo pasado.

Concretamente, la cámara se inspira en las Fujica Single-8 de Fujifilm, cámaras de 8 milímetros lanzadas en el año 1965; hace más de 60 años.

instax mini Evo Cinema. Fujifilm Omicrono

En este sentido, Fujifilm habla de una cámara 3 en 1 que además de servir como impresora de fotos, puede grabar vídeo y hacer fotografías gracias a sus múltiples controles.

En el cuerpo nos encontramos controles físicos que recuperan la esencia de las cámaras analógicas incluyendo el Eras Dial, con 10 efectos estéticos para aplicar aspectos de determinadas décadas.

En la parte trasera incluye una pequeña pantalla y una serie de controles adicionales para ver qué estamos capturando, incluyendo un botón disparador frontal para hacer fotos y vídeos.

En la parte superior nos encontramos con la impresora, que nos devuelve fotografías físicas y que podremos editar desde la aplicación del móvil.

instax mini Evo Cinema. Fujifilm Omicrono

¿Y qué hay del vídeo? Según Fuji, la cámara puede grabar clips de 15 segundos que luego se pueden 'guardar' en un código QR junto a una impresión específica de un momento del vídeo.

La idea es que una vez tomado el vídeo, la fotografía sirve como acceso para ver el clip en cuestión y así compartirlo en redes sociales. Son pedazos de vídeos guardados en fotografías.

Por último, tenemos diales en la lente frontal para ajustar el color, el contraste y el ruido, por lo que a efectos prácticos, podemos aplicar más de 100 combinaciones de parámetros para ajustar la foto como queramos.

Desgraciadamente, no se sabe si esta cámara saldrá de Japón, teniendo en cuenta que se pondrá a la venta el próximo 30 de enero. Se desconoce su precio final.