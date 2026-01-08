Llega Waymo Ojai, la minifurgoneta autónoma y china que Google estrenará pronto para potenciar sus flotas

Waymo, la firma de conducción autónoma de Google, es conocida por sus polémicos coches sin conductor —y por sus comportamientos en carretera—. Pronto, no estarán solos.

Y es que la empresa ha estado preparándose para lanzar una minifurgoneta fabricada en China, y que ahora recibe un nuevo nombre: Waymo Ojai.

Estas minifurgonetas acaban de recibir un nuevo nombre antes de su llegada oficial a las flotillas comerciales que actualmente Waymo está estableciendo en EE.UU y en otros países.

Así es Ojai, la minifurgoneta de Waymo

Todo comienza en el 2021, cuando Waymo y el fabricante de coches eléctricos Geely anunciaron un acuerdo de desarrollo para la creación de un vehículo totalmente autónomo y eléctrico bajo su marca Zeekr

El marco de esta colaboración establecía que Zeekr diseñaría y desarrollaría coches eléctricos, en los que posteriormente Waymo integraría sus sistemas de conducción Waymo Driver.

Waymo Ojai, cuando se conocía como Zeekr RT. Waymo Omicrono

El acuerdo con el fabricante Geely permitiría a Waymo integrar estos nuevos coches Zeekr, enfocados en la movilidad, en la flota Waymo One de la firma de Google.

Nos trasladamos a nuestras fechas, donde Waymo ha aprovechado el contexto del Consumer Electronics Show (CES) para cambiar el nombre comercial de estos vehículos.

El robotaxi, que se conocía como Zeekr RT, pasará a llamarse Ojai, en honor a una zona montañosa de California, ubicada en la cadena montañosa de Topatopa.

El motivo es simple; según ha explicado la propia Waymo al portal TechCrunch, el público norteamericano no está en absoluto familiarizado con la marca Zeekr.

Waymo Zeekr RT en fase de pruebas. Reddit Omicrono

De ahí que se haya optado por un nombre que hace referencia no solo a una ciudad estadounidense, sino a una cultura patriótica muy arraigada en sus ciudadanos.

Este Waymo Ojai —anteriormente conocido como Zeeker RT— tiene volante e incluye una plétora de cámaras, sensores LiDAR y radares para establecer la conducción autónoma.

El primer prototipo de este vehículo se dio a conocer en noviembre del 2022, detallando parte de su forma final. Dispone de un motor totalmente eléctrico y de una autonomía de un día completo con una única carga.

En cuanto a medidas, el Waymo Ojai mide 1,8 metros de alto y 4,5 metros de largo, con una distancia entre ejes de 3 metros. Recuerda poderosamente al Zoox de Amazon en su factor de forma.

Un coche de Waymo circulando por autopista Waymo Omicrono

Y es que lejos de ser un coche convencional, el Ojai integra un sistema de doble puerta que da acceso a un espacio de cinco asientos, con dos filas separadas pero orientadas en un único sentido.

Cabe destacar que según relata el portal, el modelo original carecía de volante, aunque desde Waymo dejaron claro que podrían añadirle uno si fuera necesario. El Ojai del 2026 sí que lo incluye.